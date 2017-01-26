ПАСЕ дала оценку проведению реформ и борьбе с коррупцией на Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы приветствовала программу реформ на Украине, назвав ее амбициозной. В то же время в резолюции ПАСЕ отмечается низкий темп проведения этих реформ.

Приветствуя "амбициозную программу реформ", предложенную украинской властью, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) признала, что реформы проводятся в трудных условиях, которые стали результатом российской агрессии в Восточной Украине и нелегальной аннексии Крыма. Резолюцию "Функционирование демократических институтов на Украине" в среду, 25 января, поддержали 106 делегатов, 11 проголосовали против нее, еще девять воздержались.

В документе отмечается, что отсутствие прогресса в выполнении минских договоренностей не может использоваться как оправдание для слишком медленного внедрения реформ.

"Значительный прогресс был достигнут в изменении законодательной базы, необходимой для реформ. Сейчас важно, чтобы эти законодательные изменения были воплощены", - говорится в тексте резолюции.

Как отметил на своей странице в Facebook депутат Рады, заместитель председателя ПАСЕ Георгий Логвинский, "важно, что нашим оппонентам не удалось поменять термины "русская агрессия" на "внутренний конфликт", подменить понятия "свободные выборы" на "выборы под дулом автомата".

Не видно прогресса в борьбе с коррупцией

Одной из ее главных тем стала борьба с коррупцией. ПАСЕ сетует на длительное отсутствие прогресса в этой сфере. В частности, речь идет об отсутствии судебных приговоров коррупционерам. В документе отмечается, что дальнейшее отсутствие прогресса в сфере борьбы с коррупцией может "подорвать доверие к политической системе со стороны украинской общественности, будет воспринято как предательство принципов "революции достоинства".

ПАСЕ рассмотрела ряд поправок к проекту резолюции. Одной из наиболее резонансных была поправка, касающаяся проведения выборов на территориях, подконтрольных пророссийским сепаратистам. Поправка, которая была отклонена 97 голосами против 23, призывала Киев как можно скорее решить проблему отсутствия представительства в Верховной раде украинских граждан с восточных территорий.