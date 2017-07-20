Партия Надежды Савченко прошла регистрацию

Министерство юстиции Украины зарегистрировало партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". "Отныне я не только внефракционный народный депутат Украины, а также лидер и председатель политической партии", - написала депутат Верховной рады Надежда Савченко в соцсети Facebook в среду, 19 июля.

По ее словам, партия была зарегистрирована еще 17 июля. Савченко подчеркнула, что новое политическое объединение создано не "для" нее и не "под" нее.

В сообщении, размещенном на сайте Надежды Савченко, основной целью новой партии названо изменение политической системы Украины, что, в частности, предполагает "изменение отношений между государством и обществом; внедрение реальных механизмов влияния общества на представителей власти" и реализацию "настоящей децентрализации распоряжения имуществом и средствами на местах".

Программными требованиями партии являются перепись населения, введение выборности руководителей судов, полицейских и прокуроров, а также внедрение электронной системы голосования.