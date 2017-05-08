Партия Меркель лидирует на земельных выборах в Шлезвиг-Гольштейне

"Зеленые" набирают 12,9 процента, СвДП - 11,3 процента, правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 5,9 процента.

Партия датского меньшинства "Союз избирателей Южного Шлезвига" (SSW) показывает результат в 3,5 процента, Левая партия набрала 3,4 процента, у Партии пиратов - 1 процент. Другие политические силы собрали в сумме 2,3 процента голосов.

Таким образом, коалиция в составе СДПГ, "зеленых" и Союза избирателей Южного Шлезвига, правящая в Киле с 2012 года, лишается большинства в ландтаге. Левая партия оказывается за стенами земельного парламента, так же, как и Партия пиратов, которая ранее была в нем представлена. В ландтаг при этом проходит АдГ.

Варианты коалиции

Даниэль Гюнтер будет стремиться создать коалицию из ХДС, СвДП и партии "Зеленые", пишет dpa. Также не исключена возможность создания большой коалиции с СДПГ.

Предварительные результаты позволяют предположить, что возможно создание трехпартийной коалиции - из СДПГ, СвДП и партии "Зеленых".

Кандидат от СДПГ - Торстен Альбиг (Torsten Albig) до голосования заявлял, что у него есть запасной план на случай поражения в выборах, но не раскрывал детали. С правопопулистской АдГ вступать в коалицию не собирается ни одна из партий.

Выборы в Шлезвиг-Гольштейне рассматриваются как важная проверка настроений избирателей в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг ФРГ.