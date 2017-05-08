Партия Меркель лидирует на земельных выборах в Шлезвиг-Гольштейне

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Deutsche Welle
понедельник, 8 мая 2017 г. 07:59
На выборах в ландтаг в земле Шлезвиг-Гольштейн лидирует Христианско-демократический союз во главе с Даниэлем Гюнтером (Daniel Günther). Партия набирает 32,8 процента голосов, сообщает в воскресенье, 7 мая, ARD. На втором месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) премьер-министра Торстена Альбига (Thorsten Albig) - у нее 26,7 процентов голосов. Об этом пишет Deutsche Welle.
Angela Merkel
© AP / Scanpix

"Зеленые" набирают 12,9 процента, СвДП - 11,3 процента, правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ) - 5,9 процента.

Партия датского меньшинства "Союз избирателей Южного Шлезвига" (SSW) показывает результат в 3,5 процента, Левая партия набрала 3,4 процента, у Партии пиратов - 1 процент. Другие политические силы собрали в сумме 2,3 процента голосов.

Таким образом, коалиция в составе СДПГ, "зеленых" и Союза избирателей Южного Шлезвига, правящая в Киле с 2012 года, лишается большинства в ландтаге. Левая партия оказывается за стенами земельного парламента, так же, как и Партия пиратов, которая ранее была в нем представлена. В ландтаг при этом проходит АдГ.

Варианты коалиции

Даниэль Гюнтер будет стремиться создать коалицию из ХДС, СвДП и партии "Зеленые", пишет dpa. Также не исключена возможность создания большой коалиции с СДПГ.

Предварительные результаты позволяют предположить, что возможно создание трехпартийной коалиции - из СДПГ, СвДП и партии "Зеленых".

Кандидат от СДПГ - Торстен Альбиг (Torsten Albig) до голосования заявлял, что у него есть запасной план на случай поражения в выборах, но не раскрывал детали. С правопопулистской АдГ вступать в коалицию не собирается ни одна из партий.

Выборы в Шлезвиг-Гольштейне рассматриваются как важная проверка настроений избирателей в преддверии сентябрьских выборов в бундестаг ФРГ.

Deutsche Welle
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Партия Меркель лидирует на земельных выборах в Шлезвиг-Гольштейне (1)

Angela Merkel
На выборах в ландтаг в земле Шлезвиг-Гольштейн лидирует Христианско-демократический союз во главе с Даниэлем Гюнтером (Daniel Günther). Партия набирает 32,8 процента голосов, сообщает в воскресенье, 7 мая, ARD. На втором месте - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) премьер-министра Торстена Альбига (Thorsten Albig) - у нее 26,7 процентов голосов. Об этом пишет Deutsche Welle.

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