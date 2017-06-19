Партия Макрона получает абсолютное большинство в парламенте Франции

Партия "На марше" президента Макрона вместе с союзниками из центристской партии MoDem получает 331 место в Национальном собрании. Таковы данные МВД Франции после обработки 97 процентов бюллетеней.

Центристская партия "Республика на марше" недавно избранного президента Франции Эмманюэля Макрона завоевала абсолютное большинство во втором туре парламентских выборов. Согласно данным МВД Франции, опубликованным в ночь на в понедельник, 19 июня, и основанным на результатах подсчета 97 процентов бюллетеней, "Республика на марше" вместе с союзниками из центристской партии MoDem получает 331 из 577 мандатов в Национальном собрании.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Макрона с явным парламентским большинством и пожелала дальнейшего плодотворного сотрудничества Германии, Франции и других стран ЕС. Об этом в официальном микроблоге в Twitter сообщил пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт.

Однако выборы прошли при рекордно низкой явке - в голосовании приняли участие лишь около 43 процентов избирателей, что еще меньше, чем в первом туре, на котором явка тоже была рекордно низкой и составила чуть более 50 процентов.

Успех основанной примерно год назад партии "Республика на марше" знаменателен на фоне очередных потерь, которые вынуждены терпеть традиционные партии французских консерваторов, набирающих от 95 до 133 депутатских мандатов, и социалистов, чей результат сокрушительно низкий - они смогут получить от 27 до 49 мандатов.

В свою очередь, радикальные левые могут получить от 10 до 30 мест в Национальном собрании, а правопопулистская партия "Национальный фронт" - лишь от 4 до 8 мест. Как уже заявила лидер правых популистов Марин Ле Пен, во французский парламент прошли шесть кандидатов от этой партии. Сама она также одержала победу в своем округе и впервые получит депутатский мандат. При этом "Национальный фронт" не сможет организовать свою парламентскую фракцию - чтобы сделать это, нужно получить не менее 15 мандатов.