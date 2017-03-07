Парламент Венгрии одобрил законопроект о лагерях для мигрантов

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bbcrussian.com
вторник, 7 марта 2017 г. 15:17
Венгерский парламент одобрил законопроект об отправке прибывающих в страну мигрантов в специальные лагеря на южных границах страны, сообщают венгерские СМИ.
© Reuters/Scanpix

Решение было принято подавляющим большинством голосов членов парламента: законопроект поддержали 138 человек, против высказались шестеро, еще 22 парламентария воздержались.

Согласно документу, мигрантам запрещается свободно передвигаться по территории Венгрии или покидать страну на тот период, пока власти рассматривают их обращения о предоставлении убежища.

В этот период они будут содержаться в транспортных контейнерах на границе с Сербией.

Венгрия с самого начала миграционного кризиса в Европе заняла жесткую позицию по отношению к беженцам.

Решение парламента уже подверглось критике со стороны правозащитной организации Amnesty International.

Документ также раскритиковало Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которое утверждает, что он нарушает обязательства Венгрии в рамках законодательства ЕС.

В середине февраля стало известно, что созданное в прошлом году в Венгрии полицейское подразделение для охраны 175-километровой границы с Сербией сталкивается с трудностями в поиске новых сотрудников.

В декабре прошлого года венгерские власти закрыли лагерь для нелегальных мигрантов в городе Бичке, в 30 км к западу от Будапешта.

В настоящее время на территории Венгрии проживают порядка 600 мигрантов, чьи обращения о предоставлении убежища находятся на рассмотрении.

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