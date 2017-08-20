Парламент Венесуэлы отказался распускаться

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Deutsche Welle
воскресенье, 20 августа 2017 г. 18:00
Парламент Венесуэлы отказался выполнять решение Конституционной ассамблеи, которая накануне лишила его законодательных полномочий.
© AFP/Scanpix

"Это мошенническое решение для нас равно нолю, сама Конституционная ассамблея - ни что иное, как ноль", - заявил вице-спикер контролируемого оппозицией парламента Венесуэлы Фредди Гевара.

В субботу, 19 августа, парламент провел заседание, на которое были приглашены зарубежные дипломаты. По данным агентства AFP, приглашением воспользовались представители дипкорпуса Евросоюза, США, Аргентины, Чили, Канады, Мексики, Перу и других стран. Фредди Гевара заявил, что парламент не одобрит ни одно решение, которые противоречит конституции страны.

"Ручная" ассамблея

545 представителей Конституционной ассамблеи были избраны в конце июля в результате голосования, сопровождавшегося сообщениями о многочисленных нарушениях. Она почти полностью состоит из сторонников президента-социалиста Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в попытке установить диктатуру в Венесуэле.

12 августа Дональд Трамп заявил, что в конфликте вокруг Венесуэлы Вашингтон может, если потребуется, прибегнуть к военной силе. Однако глава Белого дома не пояснил, что именно он имеет в виду.

В Венесуэле на протяжении многих месяцев идет ожесточенная борьба за власть между правительством Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в столкновениях погибли не менее 125 человек.

Deutsche Welle
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