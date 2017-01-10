Парламент Турции приблизил переход к президентской республике

Deutsche Welle
вторник, 10 января 2017 г. 15:40
Большинство депутатов турецкого парламента проголосовали за начало обсуждения 18 спорных поправок в конституцию страны. Изменения предполагают расширение полномочий президента.
Turkijos parlamentas
© Reuters/Scanpix

Большинство депутатов турецкого парламента проголосовали в ночь на вторник, 10 января, за начало обсуждения 18 поправок в конституцию страны, предложенных правящей Партией справедливости и развития (ПСиР). За рассмотрение спорных поправок высказались 338 парламентариев.

Теперь парламенту предстоит обсудить и проголосовать за каждую поправку в отдельности, а после этого - за весь законопроект об изменениях в конституцию Турции. Для одобрения изменений необходимо не менее 330 голосов депутатов.

ПСиР обладает 316 мандатами, ее инициативу поддерживает часть парламентариев из фракции правой Партии националистического движения, насчитывающей 40 депутатов.

9 января в Анкаре полиция разогнала демонстрацию против запланированной конституционной реформы. Среди участников акции протеста были представители крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии.

Расширение президентских полномочий

Предложенные поправки в основной закон предоставляют президенту и вице-президенту исполнительные полномочия. Глава государства становится главнокомандующим и получает право делать назначения на важные армейские посты.

Одновременно должен быть упразднен пост премьер-министра, возрастной ценз для депутатов парламента снижается с 25 до 18 лет, а число депутатов в связи с ростом населения страны увеличивается с 550 до 600.

Президент получит полномочия править с помощью указов и сможет в любой момент распустить парламент. Кроме того, он будет наделен правом контролировать судебную систему, в частности конституционный суд.

Дебаты вокруг конституционной реформы продлятся несколько недель. Кроме Народно-республиканской партии, против нее резко выступает прокурдская Партия демократии народов. Критики законопроекта опасаются установления в стране диктатуры.

Deutsche Welle
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Парламент Турции приблизил переход к президентской республике

Turkijos parlamentas
Большинство депутатов турецкого парламента проголосовали за начало обсуждения 18 спорных поправок в конституцию страны. Изменения предполагают расширение полномочий президента.
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