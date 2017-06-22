Парламент Польши принял закон о сносе советских памятников

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bbcrussian.com
четверг, 22 июня 2017 г. 15:53
Сносом памятников польские власти хотят показать свое отношение к тоталитаризму. В течение года будет демонтировано около 470 скульптурно-архитектурных объектов.
Lenkijos parlamentas
© Reuters/Scanpix

Польский Сейм в четверг, 22 июня, проголосовал за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма либо другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе мемориалов в честь Красной армии. За окончательную редакцию закона проголосовали 408 депутатов, против были 7, еще 15 воздержались. Поправки вступят в силу через три месяца после обнародования закона.

В обновленной редакции закона говорится, что памятники и другие подобные объекты "не могут отдавать дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм либо иной тоталитарный строй". Авторы законопроекта указывают, что "сохранение названий учреждений и памятников в честь событий и людей, оказавших преступное влияние на историю Польши, дает сторонникам тоталитаризмов продвигать свои взгляды, что оказывает негативное влияние на общество". Тем самым власти хотят дать общественности сигнал, что государство придерживается конституционного принципа, запрещающего тоталитарный режим, и обличает продвижение тоталитарных взглядов.

Планируется, что в течение года будет демонтировано около 470 скульптурно-архитектурных объектов. Более половины из них посвящены Красной Армии. Не подлежат сносу памятники, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, объекты, которые не выставлены на всеобщее обозрение, или же демонстрируемые в научных целях, в качестве произведения искусства, а также монументы, внесенные в реестр памятников архитектуры.

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