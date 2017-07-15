Парламент Польши наделил себя правом назначать судей

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bbcrussian.com
суббота, 15 июля 2017 г. 15:30
Парламент Польши принял законопроект, наделяющий депутатов и министра юстиции правом назначать судей без консультаций с представителями судебной системы.
© Reuters/Scanpix

Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предлагаемые нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.

Правящая в Польше партия "Право и справедливость", выступающая за принятие этого закона, утверждает, что реформа необходима из-за коррумпированности существующей судебной системы. Представители партии утверждают, что суды в Польше фактически обслуживают только интересы элиты.

Министр юстиции Збигнев Зебро ранее на этой неделе заявлял, что изменения необходимы, так как существующая система назначения судей не соответствует демократическим принципам.

"Мы хотим пресечь корпоративизм и дать демократии воздух. Потому что Польша - это демократия, основанная на верховенстве закона. Это не "судократия", - заявил министр.

Чтобы законопроект стал законом, он должен быть подписан президентом страны Анджеем Дудой. Президент ранее не говорил о планах наложить на закон вето.

Противники законопроекта объявили о проведении акций протеста в Варшаве в воскресенье. Оппозиция считает предлагаемые изменения несправедливыми и опасается, что решающее слово в назначении судей будет оставаться за правящей партией, которая доминирует в парламенте.

Международная правозащитная организация Amnesty International также выразила несогласие с реформой. Как говорится в заявлении, если члены Национального судебного совета, который призван гарантировать независимость судей и судов, будут избираться депутатами, то этот орган станет фактически подконтрольным парламенту, что противоречит демократическим принципам.

Также на этой неделе на рассмотрение парламента был представлен еще один законопроект, который разрешает министру юстиции отправить в отставку всех судей Верховного суда Польши и назначить новых.

После прихода к власти в 2015 году партия "Право и справедливость" приняла ряд законов, вызвавших массовые протесты в стране.
В январе прошлого года в Польше прошли акции протеста против закона о СМИ, который дает правительству право напрямую назначать руководителей общественных телерадиокомпаний.

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