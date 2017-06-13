Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов

 (5)
Deutsche Welle
вторник, 13 июня 2017 г. 13:47
В парламент Молдовы внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов. Председатель парламента Канду сказал, что на карту поставлена информационная безопасность страны.
© RIA/Scanpix

В парламент Молдовы внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов. Документ, разработанный правящей Демократической партией Молдовы, предлагает запретить трансляцию информационных, политико-аналитических и военных программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, сообщил председатель парламента в Кишиневе Адриан Канду во вторник, 13 июня.

По словам Канду, "это касается всех российских телеканалов" и "абсолютно необходимо для обеспечения информационной безопасности Молдавии".

"У нас в стране доминирует тенденция дезинформации и пропаганды со стороны зарубежных каналов. Все это ставит под угрозу безопасность Республики Молдова, ее экономическую социальную и политическую жизнь", - сказал Канду журналистам.

"Мы не хотим запрещать телеканалы, все каналы остаются, но будет ограничена трансляция новостей, информационно-аналитических и военных программ из РФ", - добавил спикер парламента в Кишиневе. Канду также сообщил, что законопроект предусматривает ужесточение санкций против телеканалов, которые нарушают законодательство.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Тиллерсон расскажет конгрессменам о связях Белого дома с Россией (5)

Rex Tillerson
Американские конгрессмены подвергнут госсекретаря Тиллерсона подробному опросу, главной темой которого будет Россия. Законодатели опасаются, что госсекретарь будет слишком мягок к Москве.

Трамп вновь проиграл в суде дело об антимиграционном указе

Трамп вновь проиграл в суде дело об антимиграционном указе
Апелляционный суд в США оставил в силе решение суда низшей инстанции, блокирующее второй, смягченный указ президента Дональда Трампа о временном запрете на въезд в страну гражданам шести ближневосточных и североафриканских государств.

Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов (5)

Парламент Молдовы может ограничить вещание российских телеканалов
В парламент Молдовы внесен законопроект об ограничении вещания российских телеканалов. Председатель парламента Канду сказал, что на карту поставлена информационная безопасность страны.

Мэй - депутатам: "Я втянула нас в эту передрягу, я нас и вытащу" (4)

Theresa May
Премьер-министр Британии Тереза Мэй принесла извинения депутатам парламента от Консервативной партии за результаты прошедших на прошлой неделе досрочных выборов, пообещав им, что вытащит партию из той затруднительной ситуации, в которой тори оказались по ее вине.

В Эстонии судят бывшего лидера "прорусской" партии Сависаара (3)

В Эстонии судят бывшего лидера прорусской партии Сависаара
В Таллине в понедельник начался суд над Эдгаром Сависааром - первым премьер-министром независимой Эстонии и бывшим лидером Центристской партии, которую политические оппоненты упрекали в пророссийской направленности.
Facebook друзья
Rambler's Top100