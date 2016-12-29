Парламент Колумбии принял закон об амнистии для повстанцев

Deutsche Welle
четверг, 29 декабря 2016 г. 10:00
В Колумбии сделан важный шаг на пути реализации мирного договора. Обе палаты парламента страны одобрили законопроект об амнистии для бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии".
© AFP/Scanpix

В Колумбии сделан еще один важный шаг в деле выполнения договора о прекращении многолетней гражданской войны. Обе палаты парламента страны - Сенат и Палата представителей - в среду, 28 декабря, приняли закон об амнистии для бойцов "Революционных вооруженных сил Колумбии" (FARC).

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос назвал это в Twitter "первым шагом к консолидации мира".

В Сенате в поддержку закона проголосовали 69 из 102 членов. Ранее законопроект об амнистии поддержал 121 из 166 депутатов Палаты представителей. В нижней палате не было голосовавших против, однако было много воздержавшихся.

Этот закон закладывает правовую базу для реинтеграции членов FARC в общество. Амнистия не распространяется на боевиков, обвиняемых в массовых расправах над людьми, изнасилованиях и похищениях. Им придется отвечать перед специальными трибуналами. Согласно планам, уже в январе должна начаться демобилизация формирований FARC. Тысячи боевиков начнут покидать базы в горах и сдавать оружие.

Закон об амнистии принят в рамках реализации мирного договора между правительством и повстанцами, заключенного в ноябре под эгидой ООН. Он призван положить конец гражданской войне в Колумбии, в результате которой погибли около 300 тысяч человек. Еще более семи миллионов колумбийцев стали перемещенными лицами.

Deutsche Welle
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