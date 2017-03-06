Парламент Казахстана проголосовал за расширение своей роли

bbcrussian.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 12:00
Депутаты обеих палат парламента Казахстана на совместном заседании приняли во втором и окончательном чтении законопроект о внесении изменений в конституцию.
Pasivaikščiojimas po Astaną ir didžiausią jos areną
© DELFI (M.Augusčio nuotr.)

Принятые в понедельник поправки направлены на расширение роли парламента и правительства в политической жизни страны за счет передачи им части президентских полномочий.

В частности, правительству передается право утверждать государственные программы и единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет госбюджета.

Кроме того, законопроект расширяет роль мажилиса (нижней палаты) при формировании правительства, а также дает парламенту больше возможностей контролировать работу кабинета министров.

Также в понедельник в конституцию Казахстана была внесена поправка о неизменности принципов деятельности республики, заложенных президентом Нурсултаном Назарбаевым, сообщил депутат мажилиса Нурлан Абдиров.

В декабре 2016 года Назарбаев поручил специальной комиссии рассмотреть возможность перераспределения полномочий между президентом, парламентом и правительством, отметив однако, что Казахстан все равно останется государством с президентской формой правления.

В ноябре несколько депутатов мажилиса предложили переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан в честь президента страны.

Глава Конституционного совета Казахстана Игорь Рогов тогда же заявил, что допускает возможность обсуждения на референдуме еще одной инициативы депутатов: увековечить в преамбуле конституции страны заслуги президента Назарбаева.

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