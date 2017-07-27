Парламент Израиля принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая

С такой законодательной инициативой ранее выступил депутат от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер. В пресс-службе партии отметили, что, несмотря на искусственно создаваемые препятствия на пути продвижения законопроекта со стороны представителей некоторых партий, он был принят в беспрецедентно короткие сроки — за четыре месяца.

"Теперь мы можем быть уверены: память о победе над нацизмом, о подвиге евреев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, не будет утеряна никогда. Для ветеранов, в том числе и живущих в Израиле, эта дата — 9 мая — имеет символическое значение. Наш моральный долг отдать им честь за спасение человечества от нацизма и увековечить память о великой победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение", — заявил Форер.

Министр образования Израиля и лидер влиятельной партии "Еврейский дом" Нафтали Беннетт, в свою очередь, назвал день принятия закона, 26 июля, "еще одним Днем Победы" в его стране, передает РИА "Новости".

Среди основных положений принятого законопроекта: выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы победы над фашизмом, выделение средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о Победе.

Отныне, согласно закону, 9 мая в Израиле будет отмечаться торжественным заседанием кнессета, государственной церемонией по линии местного правительства и шествием в Иерусалиме.

Как отмечают журналисты, День Победы израильтяне празднуют значительно шире "обязательного минимума", который прописан в документе, но впервые эта традиция была закреплена отдельным законом.

Празднование Дня Победы 9 мая соответствует традициям бывшего СССР и отличается от практики западных стран, где разгром фашистской Германии отмечают 8 мая. В школах религиозного сектора в Израиле при этом допускается возможность по решению министерства образования проводить торжественные мероприятия по еврейскому календарю — в 26-й день месяца ияра.

В этом году 26-е число иудейского месяца ияра выпало на 22 мая. По этому случаю в Москве представители еврейской общины возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а в Московской хоральной синагоге накануне праздника, вечером 21 мая, сотни прихожан собрались на главную молитву во славу воинов-освободителей, победивших нацизм.

Впервые идея праздновать День Победы 9 мая по еврейскому летосчислению появилась в 2013 году, а широко отмечать его начали с 2015 года — 70-летия Победы. Датой праздника было выбрано 26 ияра: в 1945 году этот день совпал с 9 мая, когда была подписана капитуляция Третьего рейха.