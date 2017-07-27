Парламент Израиля принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая

 (1)
NEWSru.com
четверг, 27 июля 2017 г. 16:30
Парламент Израиля единогласно утвердил в окончательном чтении закон о 9 мая, согласно которому отныне День Победы во Второй мировой войне будет официально отмечаться в стране 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников, передает NEWSru Israel.
Israeli flag
© DELFI / Domantas Pipas

С такой законодательной инициативой ранее выступил депутат от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер. В пресс-службе партии отметили, что, несмотря на искусственно создаваемые препятствия на пути продвижения законопроекта со стороны представителей некоторых партий, он был принят в беспрецедентно короткие сроки — за четыре месяца.

"Теперь мы можем быть уверены: память о победе над нацизмом, о подвиге евреев, сражавшихся на фронтах Второй мировой войны, не будет утеряна никогда. Для ветеранов, в том числе и живущих в Израиле, эта дата — 9 мая — имеет символическое значение. Наш моральный долг отдать им честь за спасение человечества от нацизма и увековечить память о великой победе, которая для евреев и Израиля имеет особое значение", — заявил Форер.

Министр образования Израиля и лидер влиятельной партии "Еврейский дом" Нафтали Беннетт, в свою очередь, назвал день принятия закона, 26 июля, "еще одним Днем Победы" в его стране, передает РИА "Новости".

Среди основных положений принятого законопроекта: выделение времени в расписаниях школ и армейских частей на изучение темы победы над фашизмом, выделение средств местным органам власти на работу по увековечиванию памяти о Победе.

Отныне, согласно закону, 9 мая в Израиле будет отмечаться торжественным заседанием кнессета, государственной церемонией по линии местного правительства и шествием в Иерусалиме.

Как отмечают журналисты, День Победы израильтяне празднуют значительно шире "обязательного минимума", который прописан в документе, но впервые эта традиция была закреплена отдельным законом.

Празднование Дня Победы 9 мая соответствует традициям бывшего СССР и отличается от практики западных стран, где разгром фашистской Германии отмечают 8 мая. В школах религиозного сектора в Израиле при этом допускается возможность по решению министерства образования проводить торжественные мероприятия по еврейскому календарю — в 26-й день месяца ияра.

В этом году 26-е число иудейского месяца ияра выпало на 22 мая. По этому случаю в Москве представители еврейской общины возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а в Московской хоральной синагоге накануне праздника, вечером 21 мая, сотни прихожан собрались на главную молитву во славу воинов-освободителей, победивших нацизм.

Впервые идея праздновать День Победы 9 мая по еврейскому летосчислению появилась в 2013 году, а широко отмечать его начали с 2015 года — 70-летия Победы. Датой праздника было выбрано 26 ияра: в 1945 году этот день совпал с 9 мая, когда была подписана капитуляция Третьего рейха.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Парламент Израиля принял закон о праздновании Дня Победы 9 мая (1)

Israeli flag
Парламент Израиля единогласно утвердил в окончательном чтении закон о 9 мая, согласно которому отныне День Победы во Второй мировой войне будет официально отмечаться в стране 9 мая на государственном уровне и его внесут в реестр государственных праздников, передает NEWSru Israel.

Саакашвили хочет вернуть украинский паспорт и бороться с Порошенко (8)

Michailas Saakašvilis
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили хочет восстановить свое украинское гражданство и вернуться в Киев, чтобы продолжить борьбу против президента Украины Петра Порошенко.

Reuters: Россия использовала Facebook для слежки за штабом Макрона (8)

Emmanuelis Macronas
"По словам одного американского конгрессмена и еще двух лиц, проинформированных об этих усилиях, сотрудники российской разведки в начале нынешнего года пытались шпионить за избирательным штабом президента Франции Эммануэля Макрона, создавая подложные "персоны" в Facebook", сообщает Reuters.

Сенат США готов утвердить новые санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи (74)

Сенат США готов утвердить новые санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи
Сенат США готов утвердить новые санкции против РФ, Ирана и Северной Кореи, заявил председатель комитета по иностранным делам верхней палаты парламента Боб Коркер. Об этом сообщает Reuters. Первоначально предложенный сенаторами проект не содержал раздела по КНДР. Накануне подавляющим большинством доработанный проект поддержала палата представителей. В Белом доме допускают, что реальный перечень новых ограничений может отличаться от предлагаемого, но среди законодателей поддержка документа неоспорима.

Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке (4)

Rexas Tillersonas
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон впервые отреагировал на сообщения о том, что он якобы собирается досрочно уйти в отставку. В среду, 26 июля, на вопрос журналиста, останется ли он на своем посту, он ответил коротко: "Я никуда не ухожу".
Facebook друзья