Парламент Грузии смягчил наказания за наркопреступления

Депутаты грузинского парламента единогласно одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену ареста и лишения свободы за хранение и употребление ограниченного количества марихуаны или конопли. Также они хотят отменить арест за их выращивание. В декабре прошлого года в Грузии было легализовано курение легкого наркотика.

Рассмотрению законопроекта предшествовало заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, который на фоне протестов из-за арестов грузинских рэперов, заподозренных в хранении наркотиков, признал необходимость смягчить наркополитику в стране. Исполнители из коллектива Birja Mafia утверждали, что наркотики им подбросили в полиции. Прокуратура Тбилиси начала следствие по делу о превышении полномочий и фальсификации доказательств со стороны сотрудников МВД.

Проект закона "Наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры и наркологическая помощь" был направлен в парламент Грузии Минюстом. В первом чтении за него проголосовали все 79 депутатов.

В соответствии с законопроектом, арест за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, будет заменен в Уголовном кодексе Грузии на штраф или общественные работы. Будет отменен и арест за незаконное изготовление, покупку, хранение, перевозку, пересылку и употребление без рецепта врача малого количества высушенной или сырой марихуаны, передает "Кавказский узел". В случае, если речь идет о 70 граммах высушенной марихуаны или 140 граммах сырой конопли, преступнику не будет грозить лишение свободы.

Во втором чтении депутаты намерены обсудить вопрос об уменьшении действующих штрафов, предусмотренных за указанные правонарушения.

24 декабря 2016 года Конституционный суд Грузии счел незаконным заключение в тюрьму за употребление марихуаны и упразднил соответствующую норму Уголовного кодекса.

Попытки легализовать легкие наркотики продолжались в Грузии много лет. Весной 2013 года правительство Грузии рассматривало вопрос о легализации марихуаны, однако в июне 2014 года тогдашний премьер-министр Ираклий Гарибашвили исключил возможность принятия соответствующего закона. 16 ноября 2016 года с партия "Гирчи" обратилась в ЦИК с заявкой на проведение референдума о легализации марихуаны, но Центризбирком счел представленную формулировку вопроса некорректной и заявку отклонил.