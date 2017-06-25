Парламент Британии подтвердил кибератаку на свои системы

Парламент Великобритании выпустил заявление, в котором подтвердил, что его компьютерные системы были атакованы в результате кибератаки.

"Мы обнаружили несанкционированные попытки доступа к учетным записям пользователей парламентских сетей и проводим расследование этого продолжающегося инцидента, тесно сотрудничая с национальным центром кибербезопасности", — говорится в сообщении.

В парламенте подчеркнули, что у них существуют надежные меры для защиты всех учетных записей и систем.

При этом в качестве мер предосторожности парламент временно ограничил дистанционный доступ к своей сети.

Ранее член палаты лордов Кристофер Реннард сообщил, что в работе электронной почты парламента Великобритании произошел сбой из-за кибератаки.

Представитель британского национального центра кибербезопасности в своем заявлении отметил, что они "в курсе инцидента и работают вместе со службами кибербезопасности парламента" для решения проблемы.