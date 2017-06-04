Парижское соглашение по климату: займет ли Китай место США?

Политический вакуум, образовавшийся после выхода США из Парижского соглашения по климату, готов заполнить Китай. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян уже заверил в этом канцлера ФРГ Ангелу Меркель в ходе визита в Берлин 1 июня. Пекин целиком поддерживает Парижское соглашение и выполнит все свои обязательства, подчеркнул китайский премьер.

Сразу после переговоров с Меркель Ли Кэцян отправился в Брюсель на экономический саммит ЕС - Китай. Ожидалось, что по его окончании стороны подпишут совместное заявление об активизации усилий по реализации Парижского соглашения. Но, согласовав все формальные вопросы по документу, участники саммита так его и не подписали.

Причиной стали разногласия между Брюсселем и Пекином в вопросах торговли, в частности отказ ЕС предоставить КНР статус рыночной экономики во Всемирной торговой организации (ВТО).

Несмотря на это, в вопросах борьбы с глобальным потеплением ЕС и Китай едины. Ранее в ходе саммита председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что Брюссель и Пекин солидарны в оценке решения Дональда Трампа, выведшего США из Парижского соглашения. По словам Туска, Евросоюз и Китай считают этот шаг большой ошибкой.

"ЕС укрепляет сотрудничество по климату с Китаем, демонстрируя ответственность за будущее планеты", - заверил глава Евросовета.

От противостояния - к партнерству?

Но может ли коммунистический Китай со своими авторитарными структурами стать для ЕС действительно надежным партнером? "В вопросах климата - безусловно", - полагает Ульрика Арнио, сотрудница европейского отделения международной сети Climate Action Network, объединяющей более 700 неправительственных природозащитных организаций.

Китай, который по выбросам углекислого газа в атмосферу занимает первое место в мире, традиционно считался противником мер борьбы с глобальным потеплением. Но такая репутация уже давно не соответствует действительности. "Загрязнение воздуха - серьезная проблема для КНР. Государство должно защитить население от последствий изменения климата. Следовательно, Китай внезапно изменил свою позицию не только из солидарности с мировым сообществом: Пекин в равной степени заинтересован в том, чтобы взять изменения климата под контроль", - поясняет Арнио.

КНР - лидер в области альтернативной энергетики

Китай уже сейчас является ведущим мировым инвестором в альтернативные источники энергии. В стране закрыты тысячи угольных шахт. А с 2018 года Пекин планирует ввести квоты на производство электромобилей, чтобы бороться с загрязнением воздуха. В ЕС пока об этом даже не думают.

Времена Киотского протокола с разделением стран по блокам уже далеко позади. Ранее "развивающуюся" страну Китай противопоставляли "развитым" европейским странам. Сейчас же по темпам снижения выбросов двуокиси углерода Китай опережает ЕС.

Прогресс в Европе в основном тормозят бюрократия и отсутствие единства в Евросовете. "Благодаря своей модели управления такая страна, как Китай, может действовать быстрее - если на то есть политическая воля", - отмечает Ульрика Арнио.

Кроме того, Евросоюз должен идти в ногу со временем, подчеркивает эксперт. Целей, которые ЕС предстояло достичь до 2020 года, он достиг уже четыре года назад. Сейчас необходимо поставить перед собой новые масштабные задачи. "Если мы ограничимся лишь выполнением плана, то в климатической политике не сможем продвинуться вперед", - уверена Арнио.

Разногласия в сфере торговли

Что же касается двусторонней торговли, ставшей камнем преткновения на саммите в Брюсселе, то здесь все далеко не столь однозначно. В некоторых областях торговля развивается без проблем: к примеру, только Германия в 2016 году поставила в КНР 23 млн автомобилей, отмечает глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Маттиас Виссман. "Если бы ЕС и Китай договорились о создании зоны свободной торговли, это стало бы важным сигналом для всего мира", - полагает он.

С другой стороны, между ЕС и Китаем уже много лет сохраняются разногласия: помимо прочего, Евросоюз обвиняет Китай в демпинге цен на сталь и недостаточной защите интеллектуальной собственности.

В то же время очевидно одно: в деле борьбы с глобальным потеплением Европа надеется найти в лице Китая надежного партнера и вместе с ним защитить Парижское соглашение. "Мы, европейцы, должны взять свою судьбу в свои руки", - заявила Ангела Меркель на предвыборном съезде в Мюнхене 28 мая. Более тесное сотрудничество с Китаем стало бы первым шагом в этом направлении.