Париж и Берлин выступили в поддержку "Европы разных скоростей"

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Deutsche Welle
вторник, 7 марта 2017 г. 13:30
Канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с президентом Франции и премьерами Испании и Италии в Версале. Канцлер ФРГ признала, что ряд стран Европы должен двигаться вперед более быстрыми темпами, чем другие.
© AFP / Scanpix

Берлин выступает в поддержку "Европы разных скоростей", в рамках которой разным странам будет предоставлена возможность придерживаться различных темпов развития и интеграции.

Об этом в понедельник, 6 марта, заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи во французском Версале с президентом Франции Франсуа Олландом, председателем правительства Испании Мариано Рахойем Брейем и премьером Италии Паоло Джентилони.

"Нам необходимо мужество для того, чтобы ряд стран двигался вперед в условиях, когда не все готовы преодолевать совместные трудности", - подчеркнула канцлер Германии.

"Европа разных скоростей необходима", иначе динамика "затормозится", убеждена она.

В качестве областей, где возможен подобный подход, Олланд назвал оборонную и налоговую политику. "Единство не означает однообразие", - подчеркнул он. Рахой Брей и Джентилони также высказались в поддержку этой политики, уточняет AFP.

Ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил пять сценариев развития Европейского Союза после выхода из него Великобритании.

Один из них предусматривает "Европу разных скоростей", работающую по принципу "кто хочет большего, тот делает больше".

Интеграционные процессы будут идти в группе стран внутри ЕС, а государства, не желающие принимать в них участие, будут предоставлены сами себе.

Deutsche Welle
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