Париж больше не настаивает на уходе Асада

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Deutsche Welle
пятница, 14 июля 2017 г. 11:45
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, 13 июля, в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом о новом подходе к Сирии, где главная задача Франции и ее международных партнеров заключается в победе над терроризмом.
D. Trumpo ir E. Macrono susitikimas
© Sipa / Scanpix

При этом он заявил, что уход президента Сирии Башара Асада со своего поста больше не является условием для политически устойчивого решения сирийского конфликта. Для того чтобы обеспечить политически стабильное будущее для этой страны необходимы дипломатические усилия и участие в диалоге как представителей Асада, так и оппозиции, указал Макрон.

Наряду с этим, он подчеркнул, что разделяет понимание "красной линии" с США в отношении использования химического оружия в ходе сирийского конфликта. Кроме того, Париж настаивает на создании гуманитарных коридоров в стране.

Диалог с Путиным

Наряду с этим, Макрон заявил о необходимости сохранения прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на многочисленные разногласия. При этом Макрон отметил разницу в двусторонних отношениях с Вашингтоном и Москвой. Французский президент подчеркнул тесные связи с США и назвал предстоящий ужин с Трампом на Эйфелевой башне "дружеским".

Трамп, в свою очередь, отметил некоторые разногласия с Макроном, которые, по его словам, не разрушат "дружбу" двух стран. В частности, лидерам так и не удалось договориться по вопросам борьбы с изменением климата. Впрочем, Трамп допустил вероятность изменения своей позиции.

Deutsche Welle
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Париж больше не настаивает на уходе Асада (2)

D. Trumpo ir E. Macrono susitikimas
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, 13 июля, в ходе встречи с американским президентом Дональдом Трампом о новом подходе к Сирии, где главная задача Франции и ее международных партнеров заключается в победе над терроризмом.
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