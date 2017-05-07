Парад в Петербурге отменили из-за американского эсминца

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NEWSru.com
воскресенье, 7 мая 2017 г. 12:11
Причиной внезапного ухода кораблей Балтийского флота из Петербурга стал американский эсминец с ракетами Tomahawk, который подошел к внутренним водам России на расстояние, достаточное для потенциального ракетного удара. Об этом сообщает издание "Фонтанка".
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Большинство кораблей, пришвартованных у причалов на Неве, покинули Петербург накануне на рассвете. У плавучего причала 6 мая остались пришвартованными только два тральщика, да малый противолодочный корабль "Зеленодольск". В Кронштадте, где дислоцируется Ленинградская военно-морская база, на три подлодки и ракетный катер "Моршанск" грузили боезапас. Эскадра ушла в Балтийское море. К вечеру корвет "Стойкий" и малый противолодочный корабль "Уренгой" вернулись и встали на рейд у острова Котлин.

Источники в Минобороны лишь сообщили, что военно-морской парад по случаю Дня Победы не состоится.

По данным "Фонтанки", внезапные маневры связаны с тем, что американский эсминец USS Carney (DDG-64) вошел в Гданьский залив. Офицер Балтфлота объяснил изданию, что рассредоточение боевых кораблей в море - обычная тактика военно-морского флота в случае угрозы нанесения внезапного ракетного удара. Идя на парад в Неву, корабли всегда выгружают в Кронштадте боезапас, поэтому утром на причалах Ленинградской военно-морской базы и кипела "авральная работа". На корабли и подводные лодки в спешном темпе грузили ракеты, снаряды и торпеды и дозаправляли их топливом.

Главное ударное вооружение американского эсминца составляют две пусковые системы "Иджис" на 90 крылатых ракет. Часть из этих ракет могут быть "Томагавками", полагает "Фонтанка". В начале апреля однотипный с Carney эсминец Porter запустил такие ракеты по Сирии.

Из открытых источников следует, что накануне Carney принял участие в Joint Warrior - масштабных учениях НАТО, проходивших в апреле у берегов Британии. На официальной странице эсминца в Facebook 3 марта сообщалось, что корабль покинул гостеприимный Амстердам и приступает к патрулированию европейских вод в интересах национальной безопасности США.

Помимо присутствия Carney, есть и другие признаки активности сил НАТО в регионе. 3 мая в латвийскую Лиепаю вошли четыре корабля альянса, а в конце апреля на эстонскую авиабазу Эмари прибыли два самолета пятого поколения F-35 А.

NEWSru.com
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