Папа римский призвал мировых лидеров не сеять конфликты

bbcrussian.com
воскресенье, 16 апреля 2017 г. 16:43
Папа римский Франциск во время традиционного пасхального обращения к "городу и миру" в Ватикане призвал мировых лидеров иметь мужество на то, чтобы предотвращать распространение конфликтов.
© AFP / Scanpix

Он назвал "подлым" нападение в минувшую субботу на эвакуировавшихся из Алеппо сирийских жителей, когда в результате взрыва погибли не менее 122 человек.

Во время молитвы в Страстную пятницу папа также говорил о судьбе мигрантов и жертв расизма и высказался по поводу преследования христиан по всему миру.

Пасхальное богослужение в Ватикане проходит в это воскресенье в обстановке повышенных мер безопасности: проход к собору Св. Петра перекрыт и верующие могут пройти только через специальные пропускные пункты после досмотра сумок.

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