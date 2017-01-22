Папа Римский предупреждает об опасности роста популизма

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bbcrussian.com
воскресенье, 22 января 2017 г. 16:05
Папа Франциск предупредил об опасности популизма в политике, а также об опасности того, что политические кризисы могут привести к возникновению диктатур, наподобие гитлеровской.
Popiežius Pranciškus
© AP/Scanpix nuotr.

Папа сделал этот комментарий в интервью испанской газете El Pais после инаугурации Дональда Трампа.

Папа также осудил использование многими странами колючей проволоки и других заграждений на своих границах для того, чтобы не допускать на свою территорию иностранцев.

Он, однако, добавил, что пока еще рано судить нового американского президента, сказав, что "мы посмотрим, что Трамп сделает".

Заявления Дональда Трампа, в которых он называл мексиканцев насильниками и убийцами, равно как и его призывы построить стену вдоль границы с Мексикой, вызвали волну критики в США.

На вопрос о том, обеспокоен ли он ростом популизма в Европе и США, Франциск сказал: "Кризис порождает страх, тревогу. По-моему, лучший пример европейского популизма - Германия в 1933 году".

"Германия разрушена, она должна подняться с колен, найти свою идентичность, лидера, кого-то, способного возродить страну, - и тут появляется молодой человек по имени Гитлер, который заявляет: "Я это могу, Я это могу". И все немцы голосуют за Гитлера. Гитлер не захватил власть, народ за него проголосовал, после чего он уничтожил страну", - сказал понтифик.

Что касается Дональда Трампа, Франциск сказал: "Давайте подождем. Я не люблю судить о людях преждевременно. Мы увидим, как он себя ведет, что он делает, и тогда можно будет сформировать о нем точку зрения".

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