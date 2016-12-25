Папа Франциск в рождественском послании призвал к миру в мире

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bbcrussian.com
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 15:32
Папа Римский Франциск призвал Израиль и палестинцев возобновить усилия для достижения мира.
Popiežius Pranciškus
© AP/Scanpix nuotr.

Выступая в Ватикане с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi ("Городу и миру") он призвал обе стороны этого конфликта открыть новую страницу истории, в которой чувства ненависти и желание мести будут "заменены стремлением вместе построить будущее взаимопонимания и гармонии".

Папа также призвал к концу сирийского конфликта, сказав, что "пришло время для того, чтобы оружие замолчало".

Понтифик выразил свои соболезнования жертвам теракта в Берлине.

Папа также пожелал "мира женщинам и мужчинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта на востоке Украины".

Выступая с балкона базилики Святого Петра, Папа Франциск призвал к миру в Ираке, Ливии и Йемене, где, по его словам, люди "стали жертвами войн и терроризма", а также выразил надежду, что конфликты в Африке, в том числе в Нигерии и Южном Судане, скоро закончатся.

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