Палестинец зарезал британку в трамвае в Иерусалиме

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bbcrussian.com
пятница, 14 апреля 2017 г. 19:05
Молодая британка погибла в Иерусалиме в результате нападения мужчины с ножом. Туристка подверглась нападению, когда ехала в трамвае в районе Старого города. Девушку отправили в больницу, где она скончалась от ран.
Peilis
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По данным службы внутренней безопасности Израиля, нападавший — 57-летний палестинец из Восточного Иерусалима. Местные СМИ сообщают, что он психически нездоров. Его задержали и доставили на допрос.

Система скоростного трамвая в Иерусалиме начала работу в 2011 году. Французские вагоны Alstom Citadis 302 по заказу властей города были оборудованы пуленепробиваемыми стеклами, а все части двигателя спроектированы так, чтобы в них нельзя было спрятать взрывные устройства.

Трасса трамвайной линии вызвала дебаты в Восточном Иерусалиме, поскольку она проходит по территории, которую ООН рассматривает как оккупированную Израилем. При этом жители Восточного Иерусалима жаловались на плохое транспортное сообщение с другими частями города.

Ситуация в Израиле обострилась осенью 2015 года. В Иерусалиме и других городах, граничащих с Западным берегом и сектором Газа, палестинцы устроили ряд нападений на израильтян с ножами и огнестрельным оружием. Однако в последние месяцы подобные нападения происходили все реже.

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