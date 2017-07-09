ПА ОБСЕ осудила аннексию Крыма и гибридную агрессию России

Этот документ лег, наряду с другими, в основу Минской декларации, в которой сформулированы рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества по реагированию на встающие перед ним актуальные вызовы и угрозы.

Документ осуждает аннексию Крыма и гибридную агрессию России

В резолюции ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь". В документе осуждается также "временная оккупация" РФ этих территорий и продолжающаяся гибридная агрессия России против Украины в Донбассе".

ПА ОБСЕ настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить спонсирование террористической деятельности на Украине посредством притока боевиков, денежных средств и оружия через неподконтрольный правительству участок украинско-российской государственной границы и перестать оказывать любую поддержку незаконным вооруженным формированиям в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

В документе также содержатся призывы к Российской Федерации отменить решение о признании документов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", обеспечить вывод своих вооруженных формирований, военной техники и наемников с Восточной Украины, разрешить расширение деятельности миссии наблюдателей ОБСЕ, освободить украинских граждан, незаконно задержанных в России.

"За" принятие резолюции выступил 91 участник, "против" - 15, в том числе, и российская делегация, трое воздержались.

Россия проголосовала и против принятия Минской декларации в целом.