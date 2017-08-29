Ответный удар: Сеул сбросил бомбы на полигон у границы с КНДР

После очередного запуска северокорейской баллистической ракеты в Сеуле предприняли ответные меры. Как сообщил во вторник, 29 августа, пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, четыре истребителя F-15K сбросили бомбы на полигон, расположенный поблизости от границы с КНДР. Во время учений была отработана атака на северокорейское руководство, передает информагентство "Ренхап".

Национальный совет безопасности Южной Кореи осудил ракетный запуск, назвав его нарушением резолюции ООН. Согласно документу, Пхеньяну запрещены запуски баллистических ракет. Чаще всего КНДР запускает ракеты класса "земля-земля", способные, в зависимости от типа конструкции, переносить неядерные (химические и биологические) или ядерные боеголовки.

Рано утром 29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая полетела в сторону Японии и, пролетев над территорией страны, упала в воды Тихого океана. В Токио заявили о беспрецедентной угрозе. Как сообщил МИД в Сеуле, позднее в тот же день состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по совместному запросу Южной Кореи, Японии и США.