Отправленный к КНДР американский авианосец уплыл в другую сторону

На прошлой неделе Трамп объявил, что посылает "армаду" кораблей к Северной Корее.

Однако теперь тихоокеанское командование вооруженных сил США заявило, что ударная группа во главе с авианосцем "Карлом Винсоном" сначала должна завершить совместные учения с австралийскими военными.

То есть в момент, когда Трамп объявлял об отправке кораблей, они двигались от Северной Кореи в сторону Австралии. Пока неясно, был ли это намеренный обман, изменение планов или недопонимание.

КНДР и США в последние дни сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп со своей стороны вновь пообещал "решить проблему" КНДР.

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Дональд Трамп заявил, что в регион возник "новый уровень угрозы".

Лидер КНДР Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют потенциальной угрозой для США.