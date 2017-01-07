Отчет разведки США: Путин пытался помочь Трампу победить

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bbcrussian.com
суббота, 7 января 2017 г. 09:59
Российский президент Путин пытался помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы, говорится в специальном отчете американской разведки.
D. Trumpas ir V. Putinas
© Reuters/Scanpix

Отчет, с которого был снят гриф "Секретно" и который был опубликован вскоре после встречи Дональда Трампа с руководством американских спецслужб, содержит утверждения о том, что российский лидер дал команду организовать кампанию, целью которой было повлиять на результаты президентских выборов в США.

Целями этой кампании было подорвать доверие населения к демократическим выборам, дискредитировать Хиллари Клинтон и помешать ей выиграть президентские выборы, пишут авторы отчета.

Дональд Трамп после окончания встречи с руководителями разведки заявил, что хакерские атаки никак не повлияли на результаты выборов. Вместе с тем избранный президент США сообщил, что в течение первых 90 дней на посту главы государства он попросит составить план предотвращения дальнейших кибератак.

В целом Трамп назвал прошедшую встречу "конструктивной". Несмотря на то, что в своем заявлении он отказался указывать на Россию, одновременно он высказал огромную благодарность за проделанную сотрудниками разведки работу.

"В то время как Россия, Китай, другие страны, внешние группировки и частные лица постоянно пытаются взломать безопасность инфраструктуры наших правительственных институтов, бизнеса и общественных организаций, включая Национальный комитет Демократической партии, это не имело абсолютно никакого влияния на результаты выборов", — говорится в заявлении будущего главы государства.

В том же заявлении он пообещал агрессивно противостоять кибератакам и назначить специальную группу, ответственную за разработку плана по остановке хакеров.

Представители американских спецслужб встретились с избранным президентом США Дональдом Трампом, как и планировалось, в пятницу. На этой встрече они попытались убедить скептически настроенного будущего хозяина Белого дома в том, что за хакерскими атаками в преддверии президентских выборов стояла именно Россия. Ранее Дональд Трамп неоднократно высказывал сомнения в обоснованности обвинений российских властей в этих кибератаках.

Тем временем, американские СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности сообщили, что разведка США идентифицировала российских агентов, которые якобы переслали украденные электронные письма Демократической партии сайту WikiLeaks, чтобы попытаться повлиять на голосование в пользу Трампа. Однако имена этих агентов пока не называются, а основатель WikiLeaks Джулиан Аcсандж утверждает, что получил эти документы не от представителей российских властей.

CNN, Washington Post и NBC News со ссылкой на источники в разведке также пишут, что спецслужбы перехватили сообщения, свидетельствовавшие о том, что высокопоставленные российские чиновники праздновали победу Трампа над Хиллари Клинтон.

По мнению разведки, это еще одно дополнительное свидетельство того, что Москва была заинтересована в победе Трампа. Подчеркивается однако, что в перехваченных сообщениях нет ничего, что выдавало бы непосредственную причастность того или иного чиновника к организации взлома.

Телеканал NBC News также сообщил, что целью предполагаемых российских хакерских атак было не только руководство Демократической партии, но и Белый дом, руководство администрации, Госдепартамент и крупные американские корпорации. Россия категорически отрицает какую-либо причастность к кибератакам.

Какие основания для обвинений в хакерских атаках?

Вице-президент США Джо Байден раскритиковал Трампа за нападки на разведывательные службы, заявив, что "абсолютно бессмысленно" не верить разведке. Байден заявил, что читал доклад спецслужб США, в котором указывается на участие России.

Директор Национальной разведки США генерал Джеймс Клеппер, директор ЦРУ Джон Бреннан и директор ФБР Джеймс Коми сообщили подробности доклада избранному президенту Трампу в пятницу.

Накануне встречи с Трампом сообщалось, что представители разведки подготовят убедительные документы для разговора с избранным президентом. Всего за несколько часов до брифинга Трамп назвал происходящее "политической охотой на ведьм", организованной его противниками из Демократической партии.

Трамп отметил в интервью газете New York Times, что американские органы власти и раньше подвергались хакерским атакам, но такого внимания со стороны СМИ к этим происшествиям никогда не было.

Будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал в утренней программе телеканала АВС в пятницу утром, что избранный президент пойдет на встречу с руководителями разведок "готовым выслушать и понять, как они пришли к таким выводам".

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