От переводчика до приближенного к Путину. Что известно о новом после России в Латвии

В понедельник, 30 января, в Ригу прибыл новый посол России в Латвии Евгений Лукьянов, сменивший на этом посту Александра Вешнякова.

Смену дипломатов сопровождала значительная доля напряженности, связанная с тем, что до назначения на новую должность Лукьянов являлся не штатным дипломатом, а высоко котирующимся заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. На должность посла в Латвии его назначил лично Владимир Путин.

Евгений Лукьянов в 1974 году закончил университет по специальности "Английский язык и литература". После этого проработал переводчиком в научно-исследовательском институте семь лет. Дипломатическую карьеру Лукьянов начал в 1984 году, получив должность в МИД СССР. Проработав в министерстве шесть лет, он перешел в администрацию Эрмитажа, где на протяжении двух лет отвечал за внешние связи музея. За этим последовал ряд руководящих должностей в банковской сфере, затем — пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 24 декабря 2010 года Лукьянов — помощник, а затем и заместитель секретаря Совета Безопасности России.

Когда впервые было озвучено имя Лукьянова как наиболее вероятного преемника Александра Вешнякова, газета Neatkarīgā Rīta Avīze написала о существующей вероятности того, что Латвия не согласится на его кандидатуру, так как новый посол "слишком близок к Кремлю". То, что страна может "завернуть" кандидатуру нежеланного посла, изданию подтвердил заместитель пресс-секретаря МИД Латвии Раймондс Янсонс.

Однако в итоге латвийские власти и спецслужбы все же дали одобрили кандидатуру Лукьянова, а министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пояснил: "В основном эти люди [дипломаты] выполняют инструкции, а не действуют сами на свою голову. Мы ожидаем, что посол будет действовать в рамках протоколов и вести себя соответствующим образом". А премьер Марис Кучинскис подчеркнул, что выбор Россией приближенного к спецслужбам человека не нужно расценивать как сигнал угрозы и ухудшения отношений.

Профессор Латвийского Университета, политолог Ояр Скудра заявил: назначение Лукьянова свидетельствует, что "большой сосед" делает ставку на разведывательную деятельность в Латвии. По его словам, данная замена не соответствует дипломатической практике, однако вполне соответствует интересам России.

При этом Скудра отметил, что разведдеятельность не следует путать со шпионажем, сообщает LETA. "Это использование находящихся в публичном доступе данных, и для дипломата это нормальное поведение", — пояснил политолог, отметив, что данный шаг со стороны РФ логичен и ввиду того, что Латвия является страной-участницей НАТО. Назначив на пост посла человека из Совета безопасности, Россия хочет "держать руку на пульсе" событий с участием Североатлантического альянса.

Как ранее писал портал Delfi, предыдущий посол России в Латвии Александр Вешняков покинул Латвию в канун Нового года. На его место был назначен Евгений Лукьянов, ставший шестым посолом Российской федерации в Латвии со времен восстановления независимости Латвии.