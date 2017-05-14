От недавней кибератаки пострадали 150 стран

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Deutsche Welle
воскресенье, 14 мая 2017 г. 15:50
Массовые хакерские атаки на компьютерные системы затронули по меньшей мере 150 стран. Об этом заявил в эфире британского телеканала ITV в воскресенье, 14 мая, директор полицейской службы Евросоюза (Европол) Роб Уэйнрайт.
© Reuters/Scanpix

Европол насчитал в общей сложности более 200 тысяч пострадавших от этой серии кибератак. "Многие из жертв - представители бизнеса, включая огромные корпорации", - отметил Уэйнрайт.

По его словам, эти данные еще не окончательные и число пострадавших может увеличиться. "Боюсь, что число жертв продолжит расти, когда в понедельник люди выйдут на работу и включат свои компьютеры", - добавил глава Европола.

Затронуты Deutsche Bahn, МВД РФ, Renault и другие

Хакерским атакам в пятницу, 12 мая, подверглись различные организации и учреждения по всему миру. В их компьютерные системы была внедрена вредоносная программа WannaCry, известная также под названием Wanna Decryptor 2.0 и вымогающая деньги за разблокирование.

Среди жертв кибератаки оказались, в частности, компьютерные системы немецкого железнодорожного концерна Deutsche Bahn (DB), испанской телекоммуникационной системы Telefonica, российского "Мегафона", МВД РФ, Следственного комитета и РЖД. Французский автопроизводитель Renault был вынужден прекратить производство на некоторых своих заводах во Франции и Словении.

Deutsche Welle
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