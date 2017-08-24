От главы МИД Германии ждут объяснений по поводу ужина с Путиным

"Глава МИД должен развеять подозрения в том, что Шрёдер пытается использовать его для продвижения интересов Путина и "Роснефти". Это стало бы неслыханным афронтом для Евросоюза и серьезной проблемой для Германии", - заявила сопредседатель фракции "зеленых" в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт в интервью газете Tagesspiegel, обнародованном в четверг, 24 августа.

"Это отнюдь не частное дело, когда Шрёдер, будучи лоббистом "Газпрома" и кандидатом в члены наблюдательного совета "Роснефти", организует многочасовую встречу Габриэля с главой российского государства. Габриэль должен рассказать, какие темы обсуждал на этой встрече", - подчеркнула Гёринг-Эккардт.

"Зеленые" хотят в первую очередь выяснить, не обсуждались ли в ходе ужина интересы "Роснефти", газопровод "Северный поток - 2" и ослабление санкций ЕС против России.

По сообщению Tagesspiegel, депутат от партии "Союз-90/"зеленые" Марилуизе Бек уже направила соответствующий письменный запрос правительству ФРГ.