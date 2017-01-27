От "Доверяй, но проверяй" Рейгана до "Будь настороже" Терезы Мэй

И предложила свой усовершенствованный вариант для путинской России: налаживай отношения, но будь настороже.

"С президентом Владимиром Путиным я бы посоветовала сотрудничать, но быть настороже, - сказала Мэй. - Нет ничего неизбежного в конфликте между Россией и Западом. И нет неизбежности в перспективе возврата к дням холодной войны. Однако нам нужно взаимодействовать с Россией с позиции силы".

Мэй прилетела за океан для встречи с Дональдом Трампом, которая состоится в Белом доме в пятницу. В ранге президента Соединенных Штатов для Трампа это будет первый нетелефонный контакт с зарубежным лидером.

Хотя консервативный политик Майкл Гоув в опубликованной накануне визита статье в Times порекомендовал Мэй "не изображать из себя Мэри Поппинс", многие аналитики с той или иной степенью откровенности советуют британскому премьеру наладить особые отношения с Трампом и попробовать сделаться его ментором в международной политике.

28 января, как сообщил телеканал CNN и подтвердила пресс-служба Кремля, состоится телефонный разговор между Трампом и Путиным.

Что сказал Рейган?

Фраза "доверяй, но проверяй" (в англоязычной Википедии она также присутствует как Doveryai, no proveryai) вошла в историю международных отношений после встреч Рональда Рейгана и Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике 19-21 ноября 1985-го и 11-12 октября 1986 года, посвященных в основном вопросам контроля над ядерными вооружениями.

Особую пикантность ситуации придавало то, что Рейган произносил ее по-русски.

Научила президента этим словам эксперт Сюзанна Мэсси, готовившая его к первому контакту с советским лидером.

"Русские любят изъясняться пословицами, - сказала она. - Неплохо было бы вам запомнить парочку. Вы бывший актер, память у вас профессиональная".

Повторяя при каждом удобном случае "doveryay, no proveryay", Рейган явно себе нравился. Горбачев, судя по выражению его лица, удовольствия не получал.

"На каждой встрече вы это повторяете", - не выдержал он на пресс-конференции после подписания Договора о ракетах средней дальности 8 декабря 1987 года.

"Она мне нравится", - просто ответил Рейган.

В тот раз оба лидера щегольнули эрудицией: Рейган, говоря о важности согласованных действий, пересказал басню Крылова о лебеде, раке и щуке, а Горбачев процитировал американского поэта и философа XIX века Ральфа Уолдо Эмерсона: "Хорошо сделанное дело - лучшая награда".

Новые варианты старой истины

Русская пословица "Доверяй, но проверяй" - это дословный перевод латинской максимы "Fide sed vide".

В англосаксонском мире она не прижилась. Английская калька "trust but verify" получила известность только благодаря Рейгану.

По мнению обозревателя Washington Post Бартона Свейма, пословица отражает загадочность русской души и кажется бессмысленной логичным американцам: если доверяешь, то не настаиваешь на проверке, и наоборот.

Однако теперь она прочно прижилась в словаре политиков.

"Как говорил во времена договора о контроле над вооружениями с коммунистической Россией президент Рейган, "доверяй, но проверяй". Администрация Обамы, видимо, просит нас доверять и только доверять", - заявил в 2015 году сенатор-республиканец Люк Мессер, критикуя ядерную сделку с Ираном.

Мой подход будет: "Не доверяй и проверяй", - заявила по поводу тех же отношений с Ираном кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

После подписания 14 сентября 2013 года рамочного соглашения о ликвидации химического оружия режима Башара Асада госсекретарь Джон Керри сказал: "Завет президента Рейгана: "Доверяй, но проверяй" сегодня нуждается в обновлении. Мы договорились придерживаться принципа: "Проверяй и проверяй".

Слова Рейгана стали официальным девизом учрежденного 26 января 1988 года управления по инспекциям на местах минобороны США.

Американский Центр защиты национальной инфраструктуры озаглавил "Доверяй, но проверяй" выпущенное в 2001 году руководство по борьбе с компьютерными вирусами.

Исторический контекст

Встреча в Женеве, на которой прозвучали вошедшие в историю слова, стала первым прямым контактом лидеров США и СССР с 1979 года, когда Брежнев и Картер подписали в Вене Договор ОСВ-2.

Последовавшие шесть лет включили в себя советское вторжение в Афганистан, события в Польше, уничтожение южнокорейского "боинга", западные санкции, взаимные бойкоты Олимпийских игр в Москве и Лос-Анджелесе, слова Рейгана об "империи зла", старт программы СОИ и выход Москвы из всех переговоров по ядерному оружию.

Предложение пообщаться исходило от Рейгана, а посоветовала ему предшественница Терезы Мэй Маргарет Тэтчер, познакомившаяся с Горбачевым еще в 1984 году в бытность того одним из секретарей ЦК КПСС.

Тогда новый лидер пришел к власти в Москве, теперь - в Вашингтоне.

Женева и Рейкьявик не завершились конкретными результатами, но позволили, по выражению Горбачева, "заглянуть за горизонт". Примерно через год дошло до кардинального потепления.

Если проводить исторические параллели, напрашивается вывод: отношения между Москвой и Западом снова надо строить с чистого листа, если не с минусовой отметки. 32 года назад попытка удалась. Что выйдет теперь, жизнь покажет.