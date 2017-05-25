От Deutsche Bank требуют данные о связях Трампа с Россией

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Deutsche Welle
четверг, 25 мая 2017 г. 09:16
Конгрессмены-демократы хотят выяснить, имел ли президент США Дональд Трамп в Deutsche Bank счета, связанные с Россией. Руководству банка направлен соответствующий запрос.
© Reuters/Scanpix

Демократы в Палате представителей Конгресса США запросили у Deutsche Bank информацию о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией.

"Конгресс держат в неведении о том, давало ли правительство России гарантии под кредиты, выдававшиеся Трампу в Deutsche Bank, и были ли эти кредиты каким-либо образом связаны с Россией", — говорится в письме от 23 мая, направленном шефу Deutsche Bank Джону Крайану демократами из комитета Палаты представителей по финансам.

В документе отмечается, что лишь после того, как Deutsche Bank прояснит ситуацию, общественность в США сможет оценить, насколько сильно Трамп связан с Россией и как эти предполагаемые связи влияют на политические решения президента.

Конгрессмены также просят руководство банка предоставить информацию о лицах, получивших выгоду от аферы с отмыванием денег, в которую замешан Deutsche Bank в РФ. Через российский филиал Deutsche Bank были отмыты рублевые средства на сумму 10 млрд долларов в пересчете.

Deutsche Bank отказался прокомментировать это сообщение. Акции этого германского кредитного учреждения упали на 1,6 процента после того, как стало известно о письме американских конгрессменов главе Deutsche Bank.

Deutsche Welle
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