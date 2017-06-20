Освобожденный властями КНДР американский студент скончался

"К сожалению, ужасные пытки, которые устроили нашему сыну власти КНДР, не могли привести к другому итогу", - заявили родители студента.
Произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп, который выразил свои соболезнования семье Вомбиера, а также осудил властвующий в Северной Корее "брутальный режим", который "не уважает верховенство закона и человеческое достоинство".
22-летний американец был освобожден из-под стражи 13 июня. Власти КНДР объяснили свое решение об отправке студента на родину "гуманитарными соображениями". Однако в США Вомбиер был доставлен в состоянии комы, в которой, по данным американских медиков, он находился с марта этого года.
Представители КНДР признали, что студент впал в состояние комы, и объяснили это непрогнозируемой реакцией организма на прием снотворного при наличии симптомов ботулизма. Между тем врачи в Соединенных Штатах заявили, что никаких симптомов этой болезни у Вомбиера не обнаружили, но обследование выявило тяжелое поражение отделов головного мозга и обширное отмирание его тканей.
"Режим в Северной Корее запугивал и издевался над Отто на протяжении 18 месяцев", - заявил ранее отец Вомбиера Фред.
Напомним, студент был приговорен к лишению свободы сроком в 15 лет по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.