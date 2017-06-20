Освобожденный властями КНДР американский студент скончался

Освобожденный властями Северной Кореи американский студент Отто Фредерик Вомбиер скончался в понедельник в госпитале города Цинциннати спустя всего несколько дней после возвращения на родину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи Вомбиера.

"К сожалению, ужасные пытки, которые устроили нашему сыну власти КНДР, не могли привести к другому итогу", - заявили родители студента.

Произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп, который выразил свои соболезнования семье Вомбиера, а также осудил властвующий в Северной Корее "брутальный режим", который "не уважает верховенство закона и человеческое достоинство".

22-летний американец был освобожден из-под стражи 13 июня. Власти КНДР объяснили свое решение об отправке студента на родину "гуманитарными соображениями". Однако в США Вомбиер был доставлен в состоянии комы, в которой, по данным американских медиков, он находился с марта этого года.

Представители КНДР признали, что студент впал в состояние комы, и объяснили это непрогнозируемой реакцией организма на прием снотворного при наличии симптомов ботулизма. Между тем врачи в Соединенных Штатах заявили, что никаких симптомов этой болезни у Вомбиера не обнаружили, но обследование выявило тяжелое поражение отделов головного мозга и обширное отмирание его тканей.

"Режим в Северной Корее запугивал и издевался над Отто на протяжении 18 месяцев", - заявил ранее отец Вомбиера Фред.

Напомним, студент был приговорен к лишению свободы сроком в 15 лет по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.