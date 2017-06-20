Освобожденный властями КНДР американский студент скончался

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NEWSru.com
вторник, 20 июня 2017 г. 08:26
Освобожденный властями Северной Кореи американский студент Отто Фредерик Вомбиер скончался в понедельник в госпитале города Цинциннати спустя всего несколько дней после возвращения на родину, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление семьи Вомбиера.
Otto Warmbieras Š. Korėjos nelaisvėje
© Reuters / Scanpix

"К сожалению, ужасные пытки, которые устроили нашему сыну власти КНДР, не могли привести к другому итогу", - заявили родители студента.

Произошедшее прокомментировал президент США Дональд Трамп, который выразил свои соболезнования семье Вомбиера, а также осудил властвующий в Северной Корее "брутальный режим", который "не уважает верховенство закона и человеческое достоинство".

22-летний американец был освобожден из-под стражи 13 июня. Власти КНДР объяснили свое решение об отправке студента на родину "гуманитарными соображениями". Однако в США Вомбиер был доставлен в состоянии комы, в которой, по данным американских медиков, он находился с марта этого года.

Представители КНДР признали, что студент впал в состояние комы, и объяснили это непрогнозируемой реакцией организма на прием снотворного при наличии симптомов ботулизма. Между тем врачи в Соединенных Штатах заявили, что никаких симптомов этой болезни у Вомбиера не обнаружили, но обследование выявило тяжелое поражение отделов головного мозга и обширное отмирание его тканей.

"Режим в Северной Корее запугивал и издевался над Отто на протяжении 18 месяцев", - заявил ранее отец Вомбиера Фред.

Напомним, студент был приговорен к лишению свободы сроком в 15 лет по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР. Американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там политический плакат.

NEWSru.com
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