Осужденный сын депутата Селезнев пытался разжалобить суд письмом о матери-алкоголичке

Российский хакер Роман Селезнев, сын депутата Госдумы России, пытался смягчить себе приговор с помощью письма с рассказом о детстве в семье матери-алкоголички и трудных буднях кибермошенника. Об этом сообщает Русская служба ВВС, публикуя фото послания. Накануне суд в США приговорил Селезнева к 27 годам заключения - беспрецедентно большой срок по обвинениям в киберпреступлениях.

Из материала ВВС следует, что Селезнев долгое время отказывался сотрудничать с обвинением, и сделал это лишь после вердикта присяжных. Тогда предоставленную им информацию признали устаревшей, а само признание - запоздалым.

Британская телерадиокорпорация со ссылкой на записи телефонных разговоров россиянина с его отцом, депутатом Госдумы от ЛДПР Валерием Селезневым, и подругой Анной Отиско, сообщает, что они возлагали надежды на избрание Дональда Трампа президентом США. Но эти ожидания не оправдались.

Тогда Селезнев-младший обратился к судье со слезным письмом. В нем он, в частности, рассказывает о своем детстве во Владивостоке и смерти матери-алкоголички: "Пока я рос, мне было печально видеть, что моя мама пьет алкоголь очень часто и иногда без остановки семь дней. Моя мама была алкоголиком. Она очень любит меня и делает, что может. Проблема в том, что она пьет и причиняет много боли нам обоим. Кроме нее у меня никого не было, и я очень боялся за нее. Трагедия случилась, когда мне было 17 лет, моя мама умирает и уходит. Я прихожу домой из школы, я нашел мою мать в ванне утонувшей".

В письме Роман заявляет, что арест спас его от дальнейшего скатывания по наклонной плоскости: "Пожалуйста, поймите, я был отчаявшимся ребенком, который вырос в отчаявшегося человека. Я хочу возместить урон от моих неправильных поступков и исправить вещи, насколько это в человеческих силах. Сегодня я жив и благодарю Господа и правительство Соединенных Штатов Америки".

Против Селезнева возбуждены уголовные дела еще в двух штатах.