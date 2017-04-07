Осужденный по "болотному делу" Развозжаев вышел из колонии

Его встречала супруга Юлия, сообщает "Радио Свобода".
Развозжаев поблагодарил всех за поддержку, отметив, что, возможно, благодаря этому он выжил в заключении.
В июле 2014 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России.
Они были приговорены к четырем с половиной годам колонии.
Развозжаеву отказали в УДО. По утверждению Федеральной службы исполнения наказаний, он неоднократно нарушал режим и может повторно совершить совершить преступление.
4 октября прошлого года года ЕСПЧ назвал разгон митинга на Болотной площади нарушением права граждан на свободу собраний, а судебные процессы над его участниками несправедливыми. Это, по мнению юристов, может повлечь за собой пересмотр этого уголовного дела.
6 мая 2012 года согласованные с властями шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади переросли в столкновения с полицией. Впоследствии более 400 демонстрантов были задержаны, а следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.
Фигурантами так называемого "болотного дела" стали 35 человек.