Осужденный по "болотному делу" Развозжаев вышел из колонии

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bbcrussian.com
пятница, 7 апреля 2017 г. 13:46
Осужденный по "болотному делу" оппозиционер Леонид Развозжаев вышел на свободу из красноярской колонии.
Leonidas Razvozžajevas
© AFP/Scanpix

Его встречала супруга Юлия, сообщает "Радио Свобода".

Развозжаев поблагодарил всех за поддержку, отметив, что, возможно, благодаря этому он выжил в заключении.

В июле 2014 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России.

Они были приговорены к четырем с половиной годам колонии.

Развозжаеву отказали в УДО. По утверждению Федеральной службы исполнения наказаний, он неоднократно нарушал режим и может повторно совершить совершить преступление.

4 октября прошлого года года ЕСПЧ назвал разгон митинга на Болотной площади нарушением права граждан на свободу собраний, а судебные процессы над его участниками несправедливыми. Это, по мнению юристов, может повлечь за собой пересмотр этого уголовного дела.

6 мая 2012 года согласованные с властями шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади переросли в столкновения с полицией. Впоследствии более 400 демонстрантов были задержаны, а следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

Фигурантами так называемого "болотного дела" стали 35 человек.

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