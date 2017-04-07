Осужденный по "болотному делу" Развозжаев вышел из колонии

Осужденный по "болотному делу" оппозиционер Леонид Развозжаев вышел на свободу из красноярской колонии.

Его встречала супруга Юлия, сообщает "Радио Свобода".

Развозжаев поблагодарил всех за поддержку, отметив, что, возможно, благодаря этому он выжил в заключении.

В июле 2014 года Мосгорсуд вынес обвинительный приговор координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года и попытке организовать аналогичные мероприятия в других городах России.

Они были приговорены к четырем с половиной годам колонии.

Развозжаеву отказали в УДО. По утверждению Федеральной службы исполнения наказаний, он неоднократно нарушал режим и может повторно совершить совершить преступление.

4 октября прошлого года года ЕСПЧ назвал разгон митинга на Болотной площади нарушением права граждан на свободу собраний, а судебные процессы над его участниками несправедливыми. Это, по мнению юристов, может повлечь за собой пересмотр этого уголовного дела.

6 мая 2012 года согласованные с властями шествие по Большой Якиманке и митинг на Болотной площади переросли в столкновения с полицией. Впоследствии более 400 демонстрантов были задержаны, а следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках.

Фигурантами так называемого "болотного дела" стали 35 человек.