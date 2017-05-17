Осужденная информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

bbcrussian.com
среда, 17 мая 2017 г. 14:30
Трансгендер Челси Мэннинг, осужденная за передачу секретных данных WikiLeaks, отпущена из военной тюрьмы в Канзасе на 28 лет раньше срока.
Chelsea Manning
© Reuters / Scanpix

Согласно решению суда, Челси Мэннинг (при рождении - Брэдли Мэннинг) должна была выйти на свободу только в 2045 году.

Однако в январе уходивший с поста президента Барак Обама смягчил приговор суда.

Проходя службу в Ираке в 2010 году, младший аналитик разведки Брэдли Мэннинг передал тысячи дипломатических депеш и отчетов о военных действиях сайту WikiLeaks, созданному Джулианом Ассанжем. Это стало одной из самых крупных утечек секретных документов в истории США.

Рядовой Мэннинг заявил во время предварительных слушаний, что передал документы в надежде инициировать общественную дискуссию о международной политике и военной стратегии США.

Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. Уже в тюрьме он подал заявление о смене имени и пола.

Мэннинг отбывала наказание в тюрьме для мужчин. Адвокаты заявляли, что в тюрьме она дважды пыталась совершить самоубийство из-за условий содержания.

Сайт WikiLeaks получил известность после публикации секретных материалов Пентагона, Госдепартамента и других государственных органов США.

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