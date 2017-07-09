Основой внешней политики Украины стало членство в НАТО

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Deutsche Welle
воскресенье, 9 июля 2017 г. 11:05
На Украине в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" в субботу, 8 июля, опубликован закон о приоритетности членства страны в НАТО. Документ вступит в силу на следующий день после его опубликования.
Ukrainian flag
© Reuters/Scanpix

Изменения о приорите членства Украины в Североатлантическом альянсе внесены в законы "Об основах национальной безопасности" и "Об основах внутренней и внешней политики".

Верховная рада Украины проголосовала за ориентацию на членство в НАТО как стратегический внешнеполитический приоритет государственной политики 8 июня. Тогда это это решение поддержали 260 депутатов, против выступили только 20, еще 16 воздержались.

Закон, предусматривающий интеграцию Украины в евроатлантическое пространство по безопасности с целью приобретения членства в НАТО, президент страны Петр Порошенко подписал 6 июля.

Deutsche Welle
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