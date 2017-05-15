Основатель "Википедии" запустит платформу по борьбе с фейковыми новостями

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Deutsche Welle
понедельник, 15 мая 2017 г. 07:49
Один из основателей "Википедии" Джимми Уэйлс собирается в скором времени запустить новостной портал Wikitribune для борьбы с фейковыми сообщениями. Об этом он заявил в воскресенье, 14 мая, в интервью газете Welt am Sonntag.
© Скриншот

"Мы уже начинаем. Вместо того, чтобы собирать деньги с инвесторов, мы запустили краудфандинговую кампанию. Пока все идет хорошо, мы уже нанимаем первых журналистов", - отметил Уэйлс.

Сообщается, что Wikitribune будет работать по схожему с "Википедией" принципу: пользователи будут коллективно писать и редактировать тексты. В то же время на Wikitribune будет сформирована собственная редакция из 10-11 журналистов.

"Трамп - тролль в классическом понимании"

Джимми Уэйлс раскритиковал поведение президента США Дональда Трампа в отношении СМИ. Тот факт, что Трамп обвиняет авторитетные американские издания в распространении ложных новостей интернет-предприниматель назвал "атакой на права журналистов".

"Трамп определенно - тролль в классическом понимании этого слова. Мне кажется, он даже сам не верит в некоторые вещи, которые произносит. Он говорит их, только чтобы взбудоражить людей", - предположил основатель "Википедии".

Deutsche Welle
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