Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку

bbcrussian.com
среда, 21 июня 2017 г. 10:22
Основатель сервиса для заказа такси Uber Трэвис Каланик покидает пост гендиректора компании из-за давления со стороны акционеров.
„Uber“ generalinis direktorius Travisas Kalanickas
© Reuters/Scanpix

"Я люблю Uber больше всего на свете и в этот тяжелый момент в моей личной жизни я согласился с требованием инвесторов отойти от руководства, чтобы Uber снова мог заняться созиданием, а не отвлекаться на очередной бой", - цитирует американская газета New York Times его обращение.

По данным издания, он по-прежнему будет входит в совет директоров Uber. Американские СМИ пишут, что немедленной отставки Каланика потребовали сразу пять крупных инвесторов Uber.

Неделю назад он объявил, что уходит в отпуск на неопределенный срок, объяснив, что последние события, включая смерть его матери, заставили его задуматься и пересмотреть свое отношение к некоторым вещам.

Ранее совет директоров компании ознакомился с докладом бывшего генпрокурора США Эрика Холдера, рекомендовавшего ограничить роль Каланика в компании.

За последние месяцы компания пострадала от серии скандалов, включая обвинения в жесткой корпоративной культуре и судебное разбирательство с компанией Alphabet, обвинившей Uber в краже технологии для автомобилей на автономном управлении.

В феврале этого года бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер рассказала о сексуальных домогательствах и проявлениях сексизма в компании. После этого были инициированы два расследования, в рамках которых 6 июня были уволены 20 сотрудников Uber, включая нескольких руководителей.

Кроме того, зимой в центре скандала оказался и сам Каланик. В сети появился видеоролик, на котором глава Uber ругается с одним из водителей из-за падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Каланика заявить о том, что ему нужна помощь с руководством компанией.

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Основатель Uber Трэвис Каланик подал в отставку

„Uber“ generalinis direktorius Travisas Kalanickas
Основатель сервиса для заказа такси Uber Трэвис Каланик покидает пост гендиректора компании из-за давления со стороны акционеров.
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