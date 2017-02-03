Основатель Uber покинул экономический совет при Трампе

bbcrussian.com
пятница, 3 февраля 2017 г. 09:45
Основатель интернет-сервиса по вызову такси или частного водителя Uber Трэвис Каланик покинул экономический совет при президенте США Дональде Трампе на фоне обрушившейся на него критики со стороны общественности и его собственных сотрудников.
„Uber“ generalinis direktorius Travisas Kalanickas
© Reuters/Scanpix

В письме, разосланном сотрудникам, Каланик объясняет, что слишком многие, в том числе и пресса, восприняли его согласие участвовать в работе совета как поддержку внутренней политики нового президента, в том числе миграционной.

При этом решение Трампа прекратить прием беженцев и временно прекратить выдачу виз гражданам семи ближневосточных государств рассердило водителей Uber, многие из которых - сами мигранты из стран Азии.

В своем письме Каланик утверждает, что во время короткого разговора с новым президентом он высказал свое недовольство визовыми ограничениями и объяснил, сколь негативный эффект они могут оказать на всю отрасль.

Компания Uber и раньше открыто выражала серьезную обеспокоенность миграционным указом Трампа, отмечая, что он затронет многих ее сотрудников. Компания уже выделила 3 млн долларов на помощь водителям, которые пострадают от этого указа.

В экономический совет при Трампе входят многие крупные бизнесмены, в том числе основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Он уже заявил, что не будет выходить из совета, так как считает его возможностью донести до президента мнение о его реформах.

При этом Маск дистанцировался от самих взглядов Трампа и, как и Каланик, заявил, что членство в экономическом совете не означает непременного согласия со всеми решениями руководства страны.

Компания Uber была основана Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Она позволяет клиентам при помощи приложения для мобильного телефона вызвать такси или водителя-частника.

Приложение быстро стало популярным в связи с тем, что вызов машины через него оказался существенно дешевле услуг многих обычных сервисов заказа такси. Это было обусловлено тем, что компания не платила за лицензию и не оплачивала страховку.

В дальнейшем на некоторых рынках компания сумела получить легальный статус, подписав необходимые документы и взяв на себя все необходимые обязательства по страхованию пассажиров и лицензированию водителей.

Однако в некоторых странах деятельность компании полностью запрещена на фоне массовых протестов "классических" таксистов, обвинявших компанию в бесконтрольной деятельности и недобросовестной конкуренции.

Сейчас Uber занимается перевозкой пассажиров в 60 странах мира, ее услугами пользуются многие крупные корпорации, в том числе Google и Goldman Sachs. В одном только Лондоне работает несколько тысяч зарегистрированных водителей компании.

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Основатель Uber покинул экономический совет при Трампе

„Uber“ generalinis direktorius Travisas Kalanickas
Основатель интернет-сервиса по вызову такси или частного водителя Uber Трэвис Каланик покинул экономический совет при президенте США Дональде Трампе на фоне обрушившейся на него критики со стороны общественности и его собственных сотрудников.

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