Организаторов Love Parade в Германии будут судить за гибель людей

Организаторов техно-фестиваля Love Parade в немецком Дуйсбурге будут судить за непреднамеренное убийство. В 2010 году в результате давки во время фестиваля 21 человек погиб, еще более 500 получили травмы.

Перед судом предстанут шестеро представителей компании Lopavent, организовавшей парад 2010 года, и четверо работников городской администрации Дуйсбурга.

Постановив предъявить им обвинения, суд в Дюссельдорфе отменил решение суда Дуйсбурга, вынесенный в 2016 году. Тогда судья постановил, что между трагедией и действиями организаторов нет прямой связи.

Теперь организаторам и работникам городской администрации грозит до пять лет тюрьмы.

Обвинение считает, что для фестиваля 2010 года, на котором присутствовали около 1,4 млн человек, было катастрофически неудачно выбрано место. Основной танцпол располагался на территории индустриального комплекса, и попасть туда можно было только через длинный тоннель.

Запускать людей на площадку начали на два часа позже чем было заявлено. В результате в тоннеле и на небольшой площадке на выходе из него скопилась огромная толпа.

Началась давка, в результате которой погиб 21 посетитель парада, включая восьмерых иностранцев - граждан Испании, Боснии, Нидерландов, Австралии, Италии и Китая. Экспертиза позже установила, что у всех смерть наступила в результате сильного сдавливания грудной клетки, у всех были сломаны ребра.

Трагедия шокировала немцев. Мэр Дуйсбурга Адольф Сауэрланд в 2012 году был вынужден уйти в отставку на фоне обвинений в том, что не прислушался к советам экспертов, предупреждавших его о том, что площадка слишком мала.

Первый техно-фестиваль Love Parade прошел в 1989 году в Берлине за четыре месяца до падения берлинской стены. Автор идеи Матиас Рёинг описывал фестиваль как политическую акцию, призванную объединить людей и использующая вместо листовок электронную музыку.

Юридический статус политической демонстрации Love Parade сохранил и в течение 1990-х годов, на которые приходился пик его популярности. Фестиваль начал привлекать миллионы любителей электронной музыки из всех стран.

По мере того, как посещаемость фестиваля росла, росли и убытки от устранения его последствий, которые в силу статуса фестиваля ложились на городские власти. С 2006 года Берлин перестал быть бессменным местом проведения фестиваля, и теперь парад путешествует по городам Рурского региона.