Опубликовано видео нападения на брата лидера КНДР Ким Чен Ына

Опубликовано видео, снятое в международном аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпура, на которых предположительно зафиксирован момент нападения на брата Ким Чен Ына - Ким Чон Нама, сообщает газета The Star. Кадры были продемонстрированы в эфире китайского новостного телеканала CCTV, пишет The Daily Mail.

На видеозаписи, опубликованной на YouTube, запечатлено, как две женщины сзади подходят к Ким Чон Наму. Одна из них набрасывает что-то на голову мужчине. Вторая в этот момент, видимо, распыляет токсичное вещество у его лица.

После этого женщины уходят, а мужчина идет к информационной стойке, где, жестикулируя, о чем-то разговаривает с двумя полицейскими. По всей видимости, он рассказывает о нападении.

Об убийстве брата Ким Чен Ына стало известно 14 февраля. Как сообщалось, нападение произошло в аэропорту Куала-Лумпура, откуда брат северокорейского лидера должен был вылететь в Макао.

Ранее сообщалось, что Ким Чон Нам почувствовал себя плохо в аэропорту. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение и рассказал о том, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью, после чего скрылся. Мужчина скончался по пути в больницу.

По версии следствия, нападение совершили две женщины, они задержаны. В общей сложности по подозрению в причастности к преступлению под стражу взяты четыре человека. Еще четырех человек малайзийская полиция разыскивает в рамках дела. Замглавы полиции Малайзии Тан Шри Нур Рашид сообщил, что полиция разыскивает в связи с возможной причастностью к убийству четверых мужчин из Северной Кореи - в возрасте 33, 34, 55 и 57 лет. Они приехали в страну в разное время в период с 31 января по 7 февраля, однако покинули Малайзию в день смерти Ким Чон Нама. Представитель полиции сообщил, что у них были не дипломатические, а обычные паспорта.

По данным СМИ, трое северокорейцев наблюдали за убийством прямо из кафе в здании терминала. Как они покинули страну, власти Малайзии не уточнили. Однако Reuters со ссылкой на источник в правительстве Индонезии сообщает, что по крайней мере трое подозреваемых из Куала-Лумпура отправились в Джакарту, а потом в Дубай сразу после нападения на Ким Чон Нама.

В свою очередь малайзийская газета The Star сообщила, что четверо мужчин добирались обратно в Пхеньян через Джакарту, Дубай и российский Владивосток.

Посол Малайзии отозван из Пхеньяна для консультаций

Министерство иностранных дел Малайзии вызвало посла КНДР и выразило ему "решительный протест" в связи с критическими высказываниями о ходе расследования смерти Ким Чон Нама, сообщает агентство Kyodo.

Ранее дипломат критиковал малайзийские власти, в частности, за то, что они не передают тело покойного северокорейской стороне. Эти обвинения в МИД Малайзии назвали "безосновательными". "Правительство Малайзии очень серьезно относится к любым попыткам необоснованно запятнать свою репутацию", - заявили пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Агентство Kyodo сообщило в понедельник, что посол Малайзии в КНДР отозван на родину для консультаций из-за скандала с расследованием убийства Ким Чон Нама. Информация позже была подтверждена на сайте МИД Малайзии.

ТАСС выяснило, что пока малайзийский посол Мохамад Низан Мохамад находится в Пхеньяне и продолжает выполнять свои обязанности. Об этом сам глава дипмиссии сообщил по телефону корреспонденту агентства.

Результаты вскрытия будут готовы в среду

Вопрос передачи тела Ким Чон Нама до сих пор остается открытым. Ранее глава полиции малайзийского штата Селангор Абул Самах Мат подчеркивал, что семья покойного имеет приоритет. КНДР в свою очередь настаивает на передаче тела именно ей и уже оформила официальный запрос.

Результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына могут быть готовы и обнародованы в среду, 22 февраля. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявили власти Малайзии. Объявивший о планах властей министр здравоохранения Малайзии Субраманиам Сатхасивам отметил, что "это нормальный период для завершения аутопсии".

Правительство Малайзии также дало две недели родственникам Ким Чон Нама для того, чтобы прибыть в страну и оказать помощь в проведении дальнейшего расследования, в том числе на генетическом уровне. Посольство КНДР в Малайзии ранее требовало не проводить вскрытие без его участия. Оно также добивается выдачи тела Ким Чен Нама.