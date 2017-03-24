Опубликована видеозапись убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова

В свободном доступе появилась видеозапись, на которой запечатлено убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного 23 марта в центре Киева. Запись была опубликована агентством "РБК-Украина". В издании пояснили, что видео было предоставлено источником журналистов в следственных органах.

На ВИДЕОЗАПИСИ, которая длится чуть более минуты, видно, как бывший российский парламентарий стоит на тротуаре рядом с припаркованными машинами и держит в руках мобильный телефон. Вскоре его догоняет мужчина в светлой куртке, который, вероятно, являлся его охранником, и они начинают идти по тротуару.

Через несколько секунд в объективе камеры появляется мужчина, одетый в спортивную одежду и с капюшоном на голове. Незнакомец, который виден на записи лишь со спины, быстрым шагом настигает идущих впереди Вороненкова и его телохранителя.

Вероятно, преступник окликнул экс-депутата Госдумы по имени или каким-то другим способом привлек его внимание, потому что на кадрах видно, как Вороненков останавливается и разворачивается лицом к мужчине.

В этот момент преступник достает пистолет и открывает огонь, в результате которого Вороненков моментально падает на землю. На кадрах видно, как охранник экс-депутата пытается помешать нападавшему, однако сам получает ранение и тоже падает на землю.

Преступник, в свою очередь, вплотную подходит в Вороненкову, уже лежащему на земле, и делает несколько контрольных выстрелов. После этого убийца скрывается за углом здания. Охранник Вороненкова стреляет вслед киллеру, а затем подходит к телу экс-депутата.

Ранее, 24 марта, было названо имя убийцы Вороненкова. По данным сразу нескольких СМИ, это 28-летний Павел Паршов. Сообщается, что убийца находился в розыске и состоял при этом в рядах Национальной гвардии Украины. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко уже подтвердил информацию СМИ об имени убийцы, добавив от себя, что стрелок был гражданином Украины, завербованным российскими спецслужбами.

Украинский сайт "Обозреватель" утром 24 марта сообщил со ссылкой на собственные источники, что убийцей Вороненкова был некий 28-летний Павел Паршов. При этом издание указало, что на сайте МВД Украины в списке разыскиваемых есть данные человека с такими же именем и фамилией.

"Обозреватель" опубликовал скриншот профайла Павла Паршова с сайта министерства. Согласно ему, Паршов родился в 1988 году в Днепропетровске. Он указан на сайте МВД как разыскиваемый и обвиняемый по статьям 205 и 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем).

Геращенко, в свою очередь, подтвердил, что убийцу Вороненкова звали Павлом Паршовым. "Убийство Дениса Вороненкова было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем 1988 года рождения, уроженцем города Севастополя, агентом российских спецслужб", - сообщил нардеп на своей странице в Facebook. По его словам, в связи с этой информацией "жесткому пересмотру подвергнутся критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры Украины на предмет возможной причастности к работе на спецслужбы РФ".

По данным Геращенко, официально Паршов никогда не выезжал за пределы Украины. Однако в феврале 2015 года он прошел пешком через КПП на границе с Белоруссией. Паршов прошел в России курс специального обучения в школе для диверсантов, "созданной еще во времена сталинского НКВД". Затем был заброшен обратно на Украину. "Ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обыкновенный солдат", - пояснил Геращенко.

По его словам, Паршов прослужил год, не принимал участия в боевых действиях и уволился в августе 2016 года. Затем "агент" ждал команды из Москвы и получил ее накануне.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева у гостиницы "Премьер Палас". Киллер выстрелил в него несколько раз и был ранен в перестрелке с телохранителем Вороненкова. Убийцу госпитализировали, но он умер, не приходя в сознание.