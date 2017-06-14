Опубликован доклад об использовании смертников "Исламским государством"

В докладе рассматривается 51 террористическая атака, совершенная джихадистами в Европе и Северной Америке после объявления халифата ИГ в июне 2014 года.

В период до конца 2016 года вследствие военных поражений использование самоубийц в Сирии и Ираке резко возросло. 74% смертников — уроженцы Ирака и Сирии, остальные — иностранные боевики.

184 взорвавшихся террориста использовали боевое имя "аль-Ираки", 104 — "аш-Шами", что указывает на их сирийское происхождение. Еще 196 человек были известны как "аль-Ансари", то есть как местные, без указания гражданства.

Среди представителей других государств лидерами стали граждане Таджикистана, совершившие 27 терактов. Второе место делят выходцы из Саудовской Аравии и Марокко. Их имена встречаются в списке по 17 раз.

За ними в списке смертников идут тунисцы (14 человек), россияне (13 человек), египтяне (11 человек), палестинцы (девять человек), иранцы и китайцы (по шесть), ливийцы и иорданцы (по четыре смертника).

Доклад был опубликован совместно Университетом Джорджа Вашингтона, итальянским Институтом международных политических исследований (ISPI) и Международным центром по борьбе с терроризмом в Гааге (ICCT).