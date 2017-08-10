Опрос: За Меркель готовы проголосовать 52 процента избирателей

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Deutsche Welle
четверг, 10 августа 2017 г. 16:50
Если бы выборы канцлера ФРГ проводились напрямую, за Ангелу Меркель проголосовали бы 52 процента избирателей (минус 5 процентных пунктов). Ее соперника, члена СДПГ Мартина Шульца, поддержали бы 30 процентов респондентов (плюс 2 процентных пункта).
Angela Merkel
© AP / Scanpix

Еще 14 процентов опрошенных не стали бы голосовать ни за Меркель, ни за Шульца (этот показатель также вырос на 3%). Таков один из результатов обнародованного вечером в среду, 9 августа, опроса немецкой медиакомпании ARD - Deutschlandtrend.

Снижение личного рейтинга популярности зафиксировано у всех ведущих политиков Германии, включая министра финансов страны Вольфганга Шойбле, главу МИДа Зигмара Габриэля, министра внутренних дел ФРГ Томаса де Мезьера и председателя ХСС, премьер-министра Баварии Хорста Зеехофера.

Блок Меркель - лидер предвыборной гонки

Между тем лидером предвыборной гонки остается блок, в который входят партия Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Христианско-социальный союз (ХСС), с рейтингом 39 процентов. Согласно этому же исследованию, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), увеличился на один процентный пункт, достигнув 24 процентов.

Показатель Левой партии составляет 9 процентов. По 8 процентов набирают еще три политические силы - Свободная демократическая партия (СвДП), "Союз 90"/"зеленые", а также "Альтернатива для Германии" (АдГ). При этом рейтинг "Союза-90"/"зеленых", по сравнению с данными предыдущего опроса ARD-Deutschlandtrend, не изменился, тогда как АдГ и СвДП потеряли по одному процентному пункту.

Видеть во главе нового правительства страны блок ХДС/ХСС готовы 49 процентов респондентов - на 2 процентных пункта больше, нежели в мае 2017 года. Еще 38 процентов опрошенных - также на два пункта больше, чем в мае - согласны с тем, чтобы правительство ФРГ возглавила СДПГ.

Выборы в германский бундестаг состоятся 24 сентября 2017 года.

Deutsche Welle
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Опрос: За Меркель готовы проголосовать 52 процента избирателей (7)

Angela Merkel
Если бы выборы канцлера ФРГ проводились напрямую, за Ангелу Меркель проголосовали бы 52 процента избирателей (минус 5 процентных пунктов). Ее соперника, члена СДПГ Мартина Шульца, поддержали бы 30 процентов респондентов (плюс 2 процентных пункта).

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