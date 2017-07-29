Опрос Wintershall: Большинство немцев не поддерживают санкции США против РФ

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Deutsche Welle
суббота, 29 июля 2017 г. 14:11
Подавляющее большинство немцев высказались против санкций США в отношении Кремля. Опрос учитывал только экономические аспекты и был проведен по заказу компании, участвующей в строительстве "Северного потока-2".
Nord Stream
© AFP / Scanpix

Большинство немцев высказались против санкций, которые США ввели в отношении Кремля. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel в субботу, 29 июля, это утверждают авторы опроса, проведенного институтом Forsa по заказу компании Wintershall, которая участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Согласно опросу, 83 процента немцев выступают против введения санкций в отношении Кремля, 11 процентов затруднились с ответом, и лишь 6 процентов считают санкции правильным шагом.

Каков вопрос, таков ответ

Как указывает Der Spiegel, такие высокие цифры противников санкций могут быть связаны с тем, что в вопросе, который задавался респондентам, говорилось лишь об экономических последствиях штрафных мер для немецких и европейских компаний. В опросе никак не упоминался тот факт, что санкции были введены в первую очередь за аннексию Россией Крыма, а также за вмешательство Москвы в американские выборы.

В ходе аналогичного опроса, проведенного институтом Forsa по заказу Wintershall в июне 2015 года, 50 процентов немцев поддержали санкции против РФ, отмечает Der Spiegel.

Еженедельник напоминает также, что немецкая компания Wintershall, наряду с четырьмя другими европейскими концернами, участвует в финансировании строительства трубопровода "Северный поток-2". Новые санкции, которые 27 июля одобрил Сенат США, поставили под вопрос будущее трубопровода, по которому российский газ должен поставляться в Германию и далее в другие государства ЕС. В тексте законопроекта противодействие этому энергетическому проекту прямо упоминается как одна из целей американской политики.

Deutsche Welle
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