Опрос: впервые большинство британцев одобряет действия Мэй в "брексите"

Впервые действия правительства Великобритании и премьер-министра Терезы Мэй в отношении "брексита" заслужили одобрение большинства в стране, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в понедельник.

Доля избирателей, позитивно относящихся к приготовлениям правительства по выходу из Евросоюза, составила 53%, что на 15% выше, чем в прошлом месяце, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные проводившей исследование компании ORB.

В середине января Тереза Мэй изложила основные принципы и приоритеты Британии в переговорах о выходе из ЕС. Среди прочего было ясно сказано, что Соединенное Королевство намерено покинуть общий европейский рынок и будет устанавливать торговые отношения с каждой страной в отдельности.

Как ожидается, процесс "брексита" может официально начаться уже в марте и продлится два года.

Кроме того, 47% принявших участие в опросе согласны с тем, что Мэй добьется справедливых для Британии договоренностей. 29% с этим не согласны.

Компания ORB опросила 2058 взрослых граждан по всей Британии между 3 и 5 февраля. Опрос проводился онлайн.