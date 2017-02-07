Опрос: социал-демократы в Германии популярнее консерваторов Меркель

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bbcrussian.com
вторник, 7 февраля 2017 г. 11:50
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) опережает по популярности возглавляемых Ангелой Меркель консерваторов из Христианско-демократического союза, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством INSA для газеты Bild.
© AFP/Scanpix

Если бы выборы состоялись сегодня, то социал-демократы бы получили 31% голосов, тогда как консерваторы - 30%.

Еще 12% избирателей отдали бы свои голоса набирающим все большую популярность евроскептикам из "Альтернативы для Германии", 10% голосов досталось бы Левой партии Германии.

В понедельник стало известно, что партия Христианско-социальный союз, также как и ХДС, официально выдвинула Ангелу Меркель в качестве кандидата на должность канцлера Германии.

Кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии ранее стал экс-президент Европарламента Мартин Шульц.

Канцлер в Германии избирается на четырехлетний срок абсолютным большинством бундестага. В случае победы Меркель это станет ее четвертым сроком на посту канцлера.

Выборы в бундестаг Германии состоятся в сентябре 2017 года.

После последних федеральных выборов 2013 года была сформирована "большая" коалиция из блока ХДС/ХСС и СДПГ. Однако после выборов 2017 года коалиция может не сохраниться.

В сентябре прошлого года партия Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС) - потерпела поражение на выборах в региональный парламент Берлина, уступив СДПГ.

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