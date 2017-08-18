Опрос: Россию и Путина в мире не очень боятся, но не доверяют

На этот раз центр изучал отношение к России, ее президенту Владимиру Путину и его внешней политике. С февраля по май 2017 года было опрошено более 40 тысяч респондентов в 37 странах мира. Европа представлена десятью государствами, в основном западноевропейскими, все они входят в состав Евросоюза. Среди густонаселенных стран мира опросы проводились в Индии, США, Индонезии и Бразилии, но не в Китае. Результаты были опубликованы в докладе в среду, 16 августа.

В Германии и США две трети критически настроены к России

"В целом, - отмечают авторы, - имидж России в мире более негативный, чем позитивный". В цифрах это выглядит так: у 40 процентов опрошенных отрицательное отношение к России, у 34 процентов - положительное (здесь и далее приводится статистическая медиана. - Ред.). В Европе и США преобладает негатив, в то время как в других частях света отношение более дифференцированное.

Самое положительное отношение к России оказалось у жителей Вьетнама (83 процента), Греции (64 процента) и Филиппин (55 процентов). Позитивное отношение преобладает над негативным, например, в Индии и ЮАР, Нигерии и Венесуэле.

Среди скептиков с большим отрывом лидирует Иордания (93 процента), за которой следуют Нидерланды (82 процента) и Швеция (78 процентов). В Германии число жителей, критически настроенных к России, более чем вдвое превышает число тех, кто ей симпатизирует (67 процентов против 27). Похожая картина в Турции и США.

Внешней политике Путина не доверяют две трети

Что касается доверия к внешней политике Путина, то в целом у 60 процентов опрошенных оно отсутствует. Лишь каждый четвертый полагает, что российский президент правильно ведет себя на международной арене. Самый высокий уровень недоверия - в Польше (89 процентов), Испании (88 процентов), Нидерландах и Швеции (по 87 процентов). Даже в Бразилии, которая является союзником России по БРИКС, скептиков втрое больше (60 против 19 процентов). То же касается и Венесуэлы (65 против 22 процентов).

Обратная картина во Вьетнаме, где 79 процентов поддерживают международный курс главы Кремля. В большинстве позитивно настроены к курсу Путина также жители Индии и Филиппин, Нигерии,Танзании, Сенегала и Ганы.

В сравнении со своим американским коллегой Дональдом Трампом, российский президент выглядит более выгодно: во многих странах ему доверяют больше, чем главе Белого дома. С особенно большим отрывом Путин опережает Трампа в Греции и Ливане (более 30 процентных пунктов) и Вьетнаме (более 20 пунктов). В то же время президент РФ отстает от Трампа в Израиле, Нигерии, Польше и Кении. В Германии внешнюю политику Трампа одобряют 11 процентов, Путина - 25 процентов.

Меньшая угроза, чем ИГ или изменение климата

Как отмечают авторы исследования, несмотря на негативное отношение в целом, лишь немногие видят в России и ее влиянии угрозу для своей страны. За исключением Польши, Турции и Иордании, большинство воспринимает Россию как менее опасную (31 процент), чем террористическую группировку "Исламское государство" (62 процента) и изменение климата на планете (61 процент).

В США российскую мощь и влияние считают основной угрозой для их страны 47 процентов опрошенных, в Германии - 33 процента. При этом, в среднем, к России как к угрозе, относятся почти так же, как к Китаю или США (35 процентов).

Россия нравится молодым французам и немцам

Проанализировав возрастные отличия, эксперты обратили внимание на то, что во многих странах молодежь лучше относится к России, чем люди старшего поколения. Например, в Японии среди тех, кому от 18 до 29 лет, положительно относятся к РФ больше половины - 53 процента. Среди тех, кому за 50, таких всего 16 процентов. Похожее соотношение в Бразилии и Австралии. Чуть меньше разница в Германии (39 и 22 процента) и США (40 и 25 процентов).

Есть и различия между полами. В нескольких странах мужчины оказались склонны к более теплым чувствам по отношению к России, чем женщины. Особенно большая разница была зафиксирована во Франции (17 пунктов) и Германии (14 пунктов).