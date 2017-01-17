Опрос: Обама покидает пост президента с рейтингом популярности в 58%

Рейтинг популярности президента США Барака Обамы в преддверии его ухода с поста главы государства составляет 58%. Об свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup среди 1032 совершеннолетних граждан США с 4 по 8 января.

По данным исследователей, за последние месяцы популярность Обамы лишь немного снизилась, хотя до этого был зафиксирован ее рост. Если с конца 2015 года в целом положительно о президенте высказывались примерно 50% респондентов, то после ноябрьских президентских выборов этот показатель вырос до 62%. На пике своей популярности Обама находился в самом начале своего первого президентского срока - тогда его поддерживали 69%.

Авторы опроса отмечают, что действующий президент США обошел своего предшественника Джорджа Буша - младшего, которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали лишь 40% граждан США. Билл Клинтон уступил Обаме лишь один процентный пункт. В то же время Обаме не удалось обойти по этому показателю Джорджа Буша - старшего, рейтинг которого в январе 1993 года составлял 62%.

При этом Обама по популярности заметно уступает своей супруге Мишель, она пользуется почетом и уважением среди 68% американцев. Причем такой же показатель популярности уходящей первой леди был зафиксирован в январе 2009 года. Жители страны также весьма тепло настроены по отношению к нынешнему вице-президенту Джозефу Байдену, его поддерживает 61%.